Indiana Jones et le Cercle Ancien : les tests tombent et les notes sont excellentes !

Lundi prochain, Bethesda, MachineGames et Microsoft lanceront officiellement Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu d'action et d'aventure avec le célèbre aventurier incarné par Harrison Ford. En attendant de mettre les mains sur le titre, la presse anglophone livre son verdict dès aujourd'hui.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les notes sont excellentes, les testeurs ont adoré le respect de la franchise, la performance de Troy Baker qui double Indy en anglais, la qualité de l'écriture, les mécaniques de gameplay d'infiltration, les environnements ouverts, les énigmes ou encore les graphismes. S'il y a bien un point qui a gêné la plupart des testeurs, c'est quand même les combats au corps-à-corps un peu brouillons.

La date de sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien est fixée au 9 décembre 2024 sur PC et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.