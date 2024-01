Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, un personnage légendaire dévoilé pour le DLC 1 et plusieurs nouveautés en approche

En fin d'année dernière sortait Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, un épisode surfant sur la nostalgie que nous avons apprécié malgré ses lacunes, mais qui ne restera pas dans les mémoires pour bon nombre de joueurs. Alors que Naruto to Boruto: Shinobi Striker va de son côté continuer d'être alimenté en contenus pas vraiment plus originaux via son Season Pass 7, le jeu de CyberConnect2 ne sera pas mis à l'écart pour autant, car il recevra lui aussi des ajouts tout au long de l'année. Bandai Namco a ainsi diffusé la feuille de route du Season Pass, dévoilant au passage le premier personnage jouable additionnel.

C'est donc Hagoromo Ōtsutsuki qui sera ajouté au roster de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, dès ce mois de janvier 2024 à priori si nous en croyons cette roadmap. Il sera par la suite suivi comme prévu de quatre autres personnages jouables jusqu'à l'automne prochain, autant dire qu'il ne faudra pas être pressé et que nous n'avons pas fini d'entendre parler du jeu.

Mais ce n'est pas tout, car il est également indiqué qu'une mise à jour sera bientôt implémentée et inclura du matchmaking personnalisé pour les parties en ligne. Un premier évènement in-game baptisé Ninja Battle est aussi prévu à une date ultérieure. Si le système est le même que dans Storm 4, il s'agira sans doute de simples affrontements face à des adversaires prédéfinis, mais wait & see.

Pour en revenir à Hagoromo Ōtsutsuki, le fils de Kaguya possèdera comme ninjutsu Divine Thunder et Truth-Seeking Chaos Bullet, avec la Technique secrète Sage Lightning Strike et l'Épée de Nunoboko comme Éveil, comme l'indique le site officiel de la licence. Son pack inclura également une Technique secrète combinée (avec ses fils ?), cinq visuels de carte de ninja et une douzaine de bravades et messages spéciaux.

Si vous possédez l'édition numérique Deluxe, l'Ultimate ou l'une des deux Collector, le Season Pass est déjà en votre possession. Les joueurs ne l'ayant pas encore peuvent se le procurer au prix de 24,99 € et auront également le choix d'acheter séparément ce DLC 1. Il ne reste plus qu'à patienter en vue d'une bande-annonce et d'une date de sortie.

