Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Obito (réceptacle de Jûbi) lancé en vidéo, une édition Ultimate et des baisses de prix annoncées

Même si Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections sortira cette année, mais pas question pour Bandai Namco de mettre de côté Naruto to Boruto: Shinobi Striker pour autant. Ainsi, dans le cadre de son Season Pass 6, le jeu a déjà accueilli les techniques de Minato Namikaze (Réincarnation) en avril dernier, avec le personnage devenant jouable pour tous, et proposera dès ce vendredi 30 juin Obito Uchiha (réceptacle de Jūbi) avec là encore un nouveau Pack d'entraînement de maître (payant) et cet antagoniste que l'ensemble des joueurs pourra incarner. L'éditeur partage donc sa bande-annonce de gameplay pour nous montrer ce dont il sera capable.

Cette version d'Obito sera donc capable d'utiliser la Brûlure des Sphères de la vérité (Gudōdama), la Lanterne croisée et la Technique secrète Épée divine du Rikudo (Nunoboko no Ken). Notre avatar pourra quant à lui se parer de son apparence, en plus de pouvoir apprendre ces compétences. En achetant le Season Pass 6, vous pouvez également recevoir la Technique secrète Orbe tourbillonnant absolu de Kurama. Le volume 2 du DLC Extra Ninjutsu a également été révélé, l'Estocade du Dieu de la foudre du Deuxième Hokage, la première étant pour rappel le Nukite à un doigt du Troisième Raikage.

Apprenez le nouveau Ninjutsu et une technique secrète d'Obito Uchiha (réceptacle de Jūbi) ! Ninjutsu #1 - Brûlure des Sphères de la vérité Une technique qui transforme un orbe de vérité en un faisceau qui tire vers l'avant. Toutes les cibles touchées subissent des dégâts. Maintenez le bouton pour prolonger la durée du faisceau et changez sa direction avec le stick gauche. Ninjutsu #2 - Lanterne croisée Un jutsu qui transforme un orbe de vérité et déchaîner l'enfer. Le feu de l'enfer restera en place pendant un certain laps de temps , infligeant des dégâts aux ennemis. De plus, les ennemis touchés par l'orbe de vérité seront incapables d'utiliser la substitution. Ninjutsu #3 - Épée divine du Rikudo : Nunoboko Une technique qui utilise l'épée divine du Sage des Six Chemins pour attaquer l'ennemi. L'Épée de Nunoboko déclenche une onde de choc à longue portée qui pénètre à travers les murs, infligeant de lourds dommages à toutes les cibles frappées par elle.

Par ailleurs, divers ajustements ont été effectués, dont vous pouvez retrouver la liste en anglais sur le site de l'éditeur.

Dans les prochains mois, c'est Kaguya Ōtsutsuki qui rejoindra le roster dans le cadre du Season Pass 6 Chronicle, tandis qu'un Season Pass 7 avec là encore trois personnages et tout autant de packs suivront. Bref, Naruto to Boruto: Shinobi Striker a encore de beaux jours devant lui. Il est d'ailleurs toujours en vente en boîte sur Amazon.

Au passage, sachez qu'à partir du 30 juin, les versions numériques du jeu vont baisser de prix définitivement, la standard passant à 19,99 € et la Deluxe à 39,99 €. La raison est qu'une Ultimate Edition incluant les Season Pass 1 à 4 va être commercialisée, coûtant 79,99 €.