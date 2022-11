Naruto to Boruto: Shinobi Striker, de premiers visuels de Naruto en Mode Baryon diffusés

En attendant de savoir ce que nous réserve réellement Bandai Namco avec son jeu « Ultimate Ninja Storm Connections », c'est encore et toujours Naruto to Boruto: Shinobi Striker qui poursuit sa petite vie avec une Saison 5 qui approche de sa conclusion. Dernièrement, les joueurs ont eu droit à Konohamaru Sarutobi en tant que personnage jouable, avec son design adulte tel qu'il apparaît dans Boruto. Les deux prochains ajouts seront eux aussi issus de la nouvelle génération et devraient casser la baraque.

Comme teasé plus tôt cette année, la confrontation entre Isshiki Ōtsutsuki et nos héros va se traduire en jeu par l'ajout de ce dernier et d'une nouvelle version du 7e Hokage, Naruto (Mode Baryon). Cette transformation à haut risque consommant les chakras de Kurama et Naruto fait apparaître sur ce dernier une cape à neuf queues particulièrement classe et lui permettra d'utiliser comme techniques de ninjutsu Baryon Bullet Barrage et Baryon Tail Breaker. Heureusement, ce ne sera pas une utilisation unique en jeu. Comme toujours, l'éditeur a donc diffusé une poignée de visuels pour donner envie, il ne reste plus qu'à attendre l'habituelle vidéo qui accompagnera sa sortie.

Comme toujours, l'ensemble des joueurs de Naruto to Boruto: Shinobi Striker sera en mesure de jouer avec ce Naruto (Mode Baryon), tandis qu'un DLC payant inclus dans le Season Pass 5 permettra à notre avatar d'apprendre ses techniques et de bénéficier de cosmétiques inédits. Le jeu est sinon vendu dès 24,99 € sur Amazon si vous l'avez pas déjà.