Naruto to Boruto: Shinobi Striker, la Saison 5 lancée en vidéo avec l'arrivée de Madara, 2 personnages de l'ère Boruto teasés

Bandai Namco ne lâche rien avec Naruto to Boruto: Shinobi Striker, bien au contraire puisque l'éditeur y met les formes à l'occasion du lancement du Season Pass 5, Legacy, qui tombe évidemment alors que le jeu est désormais accessible par tous les abonnés au PlayStation Plus (des cartes sont vendues sur Amazon). Et pour une fois, la bande-annonce servant à montrer en action le nouveau personnage jouable ajouté ce jour est assez travaillée, il faut dire qu'elle sert également à introduire d'autres nouveautés et à teaser de futurs combattants dont la simple apparence devrait plaire aux fans de Boruto.

Comme déjà annoncé, c'est donc Madara Uchiha (Six Chemins) qui inaugure cette Saison 5. En plus de ses techniques Déchaînement de Foudre Inton (Senpō Inton Raiha) et Plongée dans les Limbes (Rinbo Hengoku), sa capacité ultime est donc bien la Naissance Divine d'un Monde d'Arbres (Shin jukai kōtan) lancée grâce au Tsukuyomi Infini. Les acheteurs du Season Pass 5 pourront donc faire apprendre ces attaques à leur avatar en plus de bénéficier de contenus cosmétiques pour ressembler à ce Madara, avec en bonus le Rasengan Unisson (Tsurane). La rénovation de stage est elle rapidement montrée.

Mais le plus excitant, c'est à n'en pas douter le teasing des deux derniers personnages qui sortiront cet hiver, à savoir Naruto (Mode Baryon), une transformation apparue dans Boruto face au deuxième arrivant du jour, Isshiki Ōtsutsuki dans le corps de Jigen. Reste à voir à quoi il ressembleront en jeu.