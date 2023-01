Naruto to Boruto: Shinobi Striker, de premiers visuels pour Isshiki Otsutsuki

Les fans de Naruto et accessoirement ceux de sa suite n'attendent qu'une chose depuis des années, que Bandai Namco leur propose une épopée vidéoludique inédite comme à l'époque. Cela pourrait arriver avec le dépôt de marque aperçu en fin d'année dernière pour un certain « Ultimate Ninja Storm Connections ». D'ici à ce que nous sachions le fin mot de l'histoire, il faut se contenter des ajouts dans Naruto to Boruto: Shinobi Striker, dont la Saison 5 touche à sa fin. Il ne reste en effet plus qu'un personnage jouable au programme des nouveautés et son arrivée semble proche.

Après Naruto (Mode Baryon) paru en décembre, c'est le principal antagoniste d'une partie de Boruto qui est attendu, le leader de Kara utilisant Jigen comme son hôte, Isshiki Ōtsutsuki. Les premiers visuels nous le montrent en train d'utiliser ses fameux cubes géants et ses pics de chakra dont il peut modifier la taille à l'aide de Sukunahikona. Reste à voir s'il pourra aussi devenir minuscule grâce à cette dernière technique, ce qui serait pour le moins amusant.

Aucune date pour son arrivée n'a été donnée, mais ça ne devrait donc pas tarder. Naruto to Boruto: Shinobi Striker est sinon disponible sur Amazon à partir de 21,40 €.