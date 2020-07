Naruto to Boruto: Shinobi Striker, un Season Pass 3 confirmé, pour toujours plus de personnages gratuits ?

Naruto to Boruto: Shinobi Striker est sorti il y a maintenant près de deux ans, et est d'ailleurs la dernière grosse adaptation de la licence à ce jour. En attendant un éventuel nouveau jeu vidéo, Bandai Namco Games nous a proposé un long programme de DLC pour ce jeu d'action porté vers les combats de groupe.

Ce sont pas moins de 18 personnages gratuits et autant d'extensions permettant de débloquer des éléments de personnalisation associés qui ont été livrés depuis le lancement, pour le plus grand bonheur des joueurs. Et, surprise, ça ne va pas s'arrêter là ! Naruto to Boruto: Shinobi Striker va avoir droit à un Season Pass 3, dont le contenu sera proposé à partir de 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

Ce qu'il contient reste cependant secret. Les combattants additionnels seront-ils toujours gratuits, tandis que les packs de skins et de compétences seront payants ? Y aura-t-il encore 9 personnages comme pour les précédents Season Pass ? Et surtout, qui seront les nouveaux venus ? Pour les réponses, il faudra repasser. En attendant, Naruto to Boruto: Shinobi Striker est disponible pour 19,99 € à la Fnac.