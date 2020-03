Naruto to Boruto: Shinobi Striker, le 7e Hokage vient clore les ajouts de personnages en DLC

Depuis son lancement fin août 2018, les DLC se succèdent pour Naruto to Boruto: Shinobi Striker, qui a eu droit à une deuxième saison de contenus gratuits et payants malgré son accueil des plus mitigés. Après Gaï Maito et Mei Terumi en ce début d'année 2020, il est temps d'accueillir le 18e et ultime personnage additionnel venant mettre un terme au Season Pass 2.

Nous avions déjà eu droit à la version adulte de Sasuke tel qu'il apparaît dans Boruto et c'est désormais au tour de l'ancien héros d'y passer. Oui, le 7e Hokage de Konoha, Naruto Uzumaki, va être ajouté d'ici peu gratuitement, accompagné d'un Master Character Training Pack à 3,99 € permettant à notre avatar d'apprendre ses techniques comme le Rasenrengan et d'arborer sa tenue.

Pour le moment, aucun autre contenu additionnel n'est prévu pour Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Avec le retour en force de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, Bandai Namco ne devrait plus trop mettre ce jeu en avant dans les mois à venir de toute manière.