Necromunda: Hired Gun, le FPS avec un chasseur de prime se lance en vidéo

C'est seulement en mars dernier que Streum On Studios et Focus Home Interactive dévoilaient Necromunda: Hired Gun, un jeu de tir à la première personne prenant place dans l'univers Warhammer 40,000 de Games Workshop. Et après quelques semaines d'attente, le titre est déjà disponible.

Les studios partagent donc la bande-annonce de lancement de Necromunda: Hired Gun, à admirer ci-dessus. Le jeu propose d'incarner un chasseur de prime à Necromunda, un monde ruche violent occupé par de nombreux gangs, de quoi bien s'occuper et se faire un joli pactole. Le héros dispose de nombreuses armes et accessoires, et le joueur peut améliorer ses capacités avec des implants. Et surtout, il est accompagné d'un cyber-mastiff redoutable.

Necromunda: Hired Gun est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, avec du Smart Delivery chez Microsoft et une mise à niveau gratuite chez Sony. Vous pouvez retrouver le jeu à 39,99 € sur Amazon.