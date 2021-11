Necromunda: Hired Gun, des skins gratuites et un Gang Wars Cosmetics Bundle

Streum On Studio et Focus Entertainment ont lancé en juin dernier Necromunda: Hired Gun, un jeu de tir à la première personne qui nous plonge dans l'univers de Warhammer 40,000, et plus précisément dans ses cité-riches, en incarnant un chasseur de primes. Le titre accueille cette semaine du contenu additionnel.

Les joueurs peuvent en effet craquer pour le Gang Wars Cosmetic Bundle, avec trois ensembles de contenus cosmétiques pour personnaliser sa tenue, son couteau, son cyber-mastiff et le jouet à mâcher du toutou. Les skins s'inspirent des gangs Escher, Goliath et Nautica, elles sont à admirer en images ci-dessus et sur la seconde page.

En plus de cela, les studios proposent de récupérer le pack Hellbound, gratuitement cette fois, avec là encore du contenu cosmétique, à savoir des skins pour le personnage, le couteau et le chien. C'est également à découvrir en images sur la page suivante.

Necromunda: Hired Gun est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S à partir de 24,99 € sur Amazon.