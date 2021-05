Necromunda: Hired Gun, le monde ruche se dévoile dans la cinématique d'ouverture

Necromunda: Hired Gun s'annonce déjà comme un FPS intéressant, il est pour rappel développé par les créateurs de Space Hulk: Deathwing et EYE: Divine Cybermancy et édité par Focus Home Interactive. Les studios partagent en cette fin de semaine la cinématique d'ouverture de leur jeu :

Necromunda: Hired Gun se déroule donc au XLIe siècle, à Necromunda, un monde ruche industriel où les gangs, hors-la-loi et chasseurs de primes se retrouvent dans les tréfonds de l'Underhive, un lieu sombre et violent idéal pour devenir riche et célèbre, à condition de faire parler la poudre. Les joueurs ne risquent pas de s'ennuyer dans cette région, et heureusement, un chien robotique et le revolver Bolter seront là pour les accompagner.

La date de sortie de Necromunda: Hired Gun est fixée au 1er juin 2021 sur PC, PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez le précommander à 39,99 € sur Amazon.