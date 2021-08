Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars, le cross-over aux héroïnes charmantes annoncé en Europe sur PS4

L'éditeur Compile Heart (Neptunia) et le développeur Tamsoft (Senran Kagura) ont annoncé un certain Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune: Shoujo-tachi no Kyouen il y a quelques semaines au Japon. Il s'agira d'un cross-over entre les 2 licences connues pour leurs charmantes héroïnes, dont la date de sortie est calée au 16 septembre 2021 dans le pays.



Si le concept de l'Action-RPG aux accents de hack and slash vous intéresse, bonne nouvelle : Idea Factory International proposera une localisation en Europe et en Amérique du Nord dès la fin de l'année, sous le nom de Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars ! L'histoire nous emmènera cette fois à Gamninjustri, croisée des mondes entre Gamindustri et l'univers des ninjas, où s'affrontent les Daimyos de deux grandes nations adeptes des arts martiaux. L'une est fidèle du style Compa, basé sur le commandement, l'autre du style Honeypa et des techniques d'action.

Mais tout va changer quand une armée de ninjas mécaniques baptisée Steeme Legion et son chef Yoh Gamer vont débarquer de nulle part pour déclarer la Super Guerre Ninja pour enfin déterminer qui a l'école de combat la plus forte. Un court trailer permet de découvrir un peu cet univers loufoque et le gameplay.

Le titre sera donc disponible par chez nous en exclusivité sur PS4, avec des doublages japonais et des textes en anglais. Une édition standard à 49,99 € peut déjà être précommandée sur le site de l'éditeur, et une édition limitée sera bientôt proposée.

À part ça, Senran Kagura Burst Re:Newal est disponible à partir de 34,99 € sur Amazon.fr.