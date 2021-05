Project GAMM : de la magie et des mechas dans le prochain jeu de Kenichiro Takaki (Senran Kagura) et Cygames

S'il a déjà fort à faire du côté des jeux mobiles, Cygames s'est lancé depuis quelques années maintenant sur le marché des consoles et propose désormais ses propres univers au grand public de cette manière. Ainsi, Granblue Fantasy a eu droit à son jeu de combat Versus (vendu 29,99 € sur Amazon) et nous attendons toujours l'Action-RPG Relink prévu pour l'an prochain, tandis que les amateurs de jeu de cartes peuvent s'amuser depuis l'an dernier avec Shadowverse: Champions Battle sur Switch, qui sortira en Occident. L'éditeur a aussi dans les tuyaux depuis de longues années maintenant un certain Project Awakening (et sa démo jamais parue ARISE) et dévoile cette semaine un tout autre titre entièrement inédit, baptisé Project GAMM.

Ce jeu à destination des consoles, sans plus de précision, est la nouvelle production de Kenichiro Takaki, le créateur de Senran Kagura qui avait quitté Marvelous en 2019 pour justement rejoindre Cygames comme producteur sur certains titres évoqués plus haut. Sur Project GAMM, il officiera à la fois en tant que directeur et producteur, aux côtés de Mogumo pour le character design enchanteur dévoilé à travers de premiers visuels, de Kiyoshi Arai aux environnements et Shiro Sagisu derrière la bande-son. Décrit comme un jeu d'action, il se déroulera dans un univers de fantasy nommé Noire dans lequel évoluent des mages. Nous pouvons d'ailleurs découvrir quelques-uns des personnages (à priori tous jouables) de cette aventure qui promet déjà de nous en mettre plein la vue : Chimay et son grand chapeau, Ricotta en tenue de soubrette, Sbrinz (est-ce que ce nom désigne le mecha ?), Vacherin et Karasumi avec son katana enflammé.

Selon des informations rapportées du dernier Famitsu, Noire est un monde où les machines sont alimentées par la magie et le multijoueur serait au cœur du jeu avec un aspect compétitif.

Un site teaser a également ouvert ses portes, disponible en japonais et en anglais. Espérons en voir plus assez rapidement et surtout qu'il ne faille pas attendre de nombreuses années avant sa sortie.