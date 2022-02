Netflix : les sorties de mars 2022 annoncées, avec Ryan Reynolds, des Vikings et des bains publics

Le mois de février approche de son terme, il est donc temps pour Netflix de dévoiler le programme des nouveautés qui nous attendent en mars dans son catalogue. Pour ne pas changer, il y en aura pour tous les goûts et les exclusivités au SVoD seront nombreuses. Côté animation, nous pourrons découvrir l'amusante adaptation du manga Thermae Romae, la touchante histoire de Kotaro en solo, ainsi que l'étonnant projet d'Adi Shankar, The Guardians of Justice, qui mêle séquences animées et live-action. Les fans de séries auront notamment droit au grand final de The Last Kingdom et à la suite d'Outlander. Et puisqu'au moins un film original est ajouté par semaine cette année, il y aura aussi de quoi se faire plaisir de ce côté avec par exemple le long-métrage de science-fiction Adam à travers le temps avec Ryan Reynolds, plus sage que d'habitude, et Mark Ruffalo.

La longue liste des ajouts sur Netflix en France pour mars 2022 est à retrouver ci-dessous.

1er mars The Guardians of Justice - Par Adi Shankar (Castlevania)

Un Bail en Enfer - Les pires expériences de colocations

Collection Jean-Jacques Annaud

Deux Frères



L'Ours

LOL (Laughing Out Loud) de Lisa Azuelos

Quai d'Orsay - Avec Thierry Lhermitte et Julie Gayet

La Reine Margot - Avec Isabelle Adjani

Ni juge, ni soumise

Baywatch : Alerte à Malibu - Avec Zac Efron et Dwayne Johnson

La vie très privée de Monsieur Sim - Avec Jean-Pierre Bacri

La Surface de réparation - Avec Franck Gastambide

Les Noces funèbres - De Tim Burton 2 mars Réparer les vivants - Avec Tahar Rahim

Perdus dans l'Arctique - Avec Nikolaj Coster-Waldau 3 mars The Weekend Away - Avec Leighton Meester

Survivre au paradis : Une histoire de famille

Marie Stuart, reine d'Écosse - Avec Margot Robbie 4 mars Son vrai visage- Avec Toni Colette 7 mars Outlander - Saison 6 (à partir de cette date)

8 mars Guide astrologique des cœurs brisés - Saison 2 9 mars The Last Kingdom - Saison 5 10 mars Kotaro en solo

11 mars Formula 1 : Pilotes de leur destin - Saison 4

Adam à travers le temps - Avec Ryan Reynolds, par Shawn Levy (Stranger Things)

15 mars Adam by Eve: A Live in Animation

Insidious : La Dernière Clé 16 mars Collection Romy Shneider

La piscine



Les Choses de la vie



César et Rosalie



Max et les Ferrailleurs



L'important c'est d'aimer



Christine



Le procès



Une Femme à sa fenêtre



Plein soleil

Bad Vegan : Arnaque au menu 18 mars Top Boy - Saison 2

Drôle - De Fanny Herrero (Dix pour cent)

Human Resources - Spin-off de Big Mouth

Le règne animal - Saison 2

19 mars Twenty Five Twenty One 24 mars Love Like the Falling Petals

Us - De Jordan Peele 25 mars La Chronique des Bridgerton - Saison 2

28 mars Thermae Romae Novae 29 mars Johnny par Johnny 30 mars Ne faites confiance à personne

Gatsby le Magnifique - Avec Leonardo DiCaprio

Si vous souhaitez vous abonner à Netflix, des e-cartes sont vendues à la Fnac.

