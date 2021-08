NHL 22 : la série se met enfin au Frostbite Engine, trailer et date de sortie pour le nouvel épisode

Si les Européens n'ont d'yeux que pour FIFA, Electronic Arts a pourtant d'autres licences sportives à succès dans sa besace. Parmi elles, NHL, basé sur les licences de la National Hockey League. L'heure est venue cette semaine de découvrir NHL 22, un épisode qui aura aussi bien des particularités au niveau de son contenu que de sa technique.



Ce volet marquera enfin le passage de la franchise au Frostbite Engine, qui est la norme dans FIFA et Madden NFL depuis plusieurs années déjà. La partie graphique dans son ensemble va être renouvelée pour plus de réalisme, avec notamment des apparences de joueurs retravaillées, des expressions faciales et des mouvements oculaires beaucoup plus crédibles, de l'occlusion ambiante, un éclairage dynamique plus poussé et bien plus encore. L'autre innovation majeure sera l'apparition de Superstar X-Factors, des pouvoirs spéciaux pour une centaine de professionnels, par exemple une bonne vision périphérique ou une tenue de crosse hors-norme. L'athlète de la jaquette Auston Matthews aura ainsi l'habileté Shock & Awe, lui octroyant un tir puissant et précis après un deke (une fausse feinte).

La date de sortie de NHL 22 est fixée au 15 octobre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, sans spécificité ni surfacturation sur next-gen : le titre proposera même le Dual Entitlement pour upgrader gratuitement votre version vers la nouvelle génération si besoin. Vous pouvez précommander votre exemplaire numérique en édition standard ou X-Factor sur le site officiel. NHL 21 est lui disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.