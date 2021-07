NieR: Automata, le patch salvateur pour la version Steam détaillé et daté, avec des correctifs et améliorations majeurs

La version Steam de NieR: Automata est disponible depuis 2017, et elle n'était malheureusement pas le portage le plus réussi de Square Enix. Les joueurs s'en étaient plaints, mais rien de spécial n'avait été fait pour corriger le tir. Mais quand une version Windows Store est parue en début d'année sans bon nombre des défauts soulignés, l'ire de la communauté s'est fait entendre.

Et ce n'est que suite à cette colère que Square Enix a annoncé préparer un patch pour l'édition Steam. Quelques mois plus tard, nous y voilà : ladite mise à jour sortira le 15 juillet 2021, avec des améliorations techniques et même bien des optimisations graphiques. Au programme, la compatibilité avec FidelityFX, de l'imagerie à grande gamme dynamique, de l'anticrénelage, des textures en 4K, un meilleur affichage des cinématiques, de l'illumination globale et de l'occlusion ambiante. Et il sera enfin possible de jouer dans une fenêtre sans bordure sans bidouille, l'une des plus grosses demandes de la communauté. L'histoire ne dit pas encore si les crashs, ralentissements et soucis de lancement rencontrés par certains seront enlevés à cette occasion...

Modifications apportées Paramètres de vidéo sans bordure :

Les paramètres de vidéo sans bordure ont été implémentés.

Fidelity FX :

Une option Fidelity FX a été ajoutée.

Imagerie à grande gamme dynamique :

Le système détectera désormais si l'imagerie à grande gamme dynamique a été activée dans les paramètres d'affichage de Windows et lancera automatiquement le jeu dans ce mode le cas échéant.

Anticrénelage :

Des réglages ont été apportés à l'option d'anticrénelage.

Textures de l'interface (4K) :

Environ 270 textures d'icônes, de fonds et d'autres éléments de l'interface utilisateur sont désormais compatibles avec les résolutions 4K.

Cinématiques :

Le débit binaire a été amélioré et toutes les cinématiques pré-rendues réglées de sorte à être diffusées en 60 ips et à proposer le ratio d'aspect adéquat sans étirer l'image.

Illumination globale :

Une nouvelle option d'illumination globale a été implémentée. Elle propose trois niveaux différents : élevée, moyenne et basse.

Occlusion ambiante et flou :

Les objectifs de rendu pour l'occlusion ambiante et des effets de flou présentent désormais une résolution dynamique en fonction de la résolution du jeu.

Avec tant de nouveautés, c'est à se demander pourquoi Square Enix ne s'y est pas attelé avant... Toujours est-il que la version Steam de NieR: Automata va changer d'aspect cette semaine, pour le plus grand bonheur des fans. Elle est disponible sur Amazon.fr à partir de 59,99 €.