NieR Replicant ver.1.22474487139... : 10 minutes de gameplay pour savourer le ravalement de Façade et le Temple stérile, des extraits musicaux partagés

Alors que l'Archipel s'apprête à accueillir NieR Re[in]carnation sur mobiles, Square Enix rappelle NieR Replicant ver.1.22474487139... à notre bon souvenir en diffusant une vidéo de gameplay d'une dizaine de minutes. Cela tombe bien, car nous n'avions que très peu vu de scènes d'action jusqu'à présent, le meilleur aperçu ayant été le trailer des Game Awards 2020.

Nous y retrouvons Kainé, le protagoniste et Grimoire Weiss qui débarquent au royaume de Façade dans le désert, où les habitants parlent une étrange langue. Vient ensuite le cœur de la vidéo avec l'exploration du Temple stérile et des phases d'affrontement face à quelques créatures locales et, surtout, un combat de boss prenant la forme d'un ensemble de cubes . Si vous n'êtes familiers de la licence qu'avec NieR: Automata, vous retrouverez donc certaines similitudes, Grimoire Weiss se comportant un peu comme les Pods. Nous avons également droit à un aperçu de certains menus, assez rudimentaires, et pouvons entendre la bande-son réarrangée qui a de quoi nous coller quelques frissons.

Si les voix anglaises ne vous plaisent pas, voici ce que donne le doublage japonais, sans traduction française pour le coup pour comprendre ce qui est dit en même temps :

Ce n'est pas tout, car les mélomanes peuvent également se faire plaisir avec les versions réarrangées de Snow in Summer et Kainé, ainsi que des extraits de dix pistes du 2e CD de l'album Weiss Edition Arrangement présent dans l'édition collector White Snow. Fermez les yeux et laissez-vous porter !

NieR Replicant ver.1.22474487139... sortira sur PS4, Xbox One et PC le 23 avril prochain. Vous pouvez réserver votre exemplaire sur Amazon au prix de 54,99 €.