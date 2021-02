NieR Replicant ver.1.22474487139... : détails de gameplay et PNJ au détour de nouveaux visuels

Les fans de la licence NieR, nous les premiers, avons pu nous régaler la semaine dernière avec une dizaine de minutes de gameplay de NieR Replicant ver.1.22474487139... se déroulant à Façade et dans le Temple stérile, en plus d'en prendre plein les oreilles avec des extraits réarrangés de l'OST. Square Enix semble bien décidé à faire parler du jeu et partage à présent quelques visuels inédits.

Nous pouvons notamment y voir le protagoniste utilisant la magie grâce à Grimoire Weiss pour combattre les Ombres, un exemple d'épée pouvant être équipée - le type d'arme étant interchangeable en plein combat (épée à une ou deux mains et lance) - ainsi que l'histoire de cette dernière à découvrir en l'améliorant, ou encore un Mot obtenu sur un ennemi, une centaine étant disponibles et pouvant améliorer nos statistiques, infliger des altérations d'état et bien plus en les assignant à nos armes, magies et arts martiaux. Une description de certains lieux et de deux personnages principaux de Façade sont également à retrouver ci-dessous, les artworks de ces derniers ayant été réalisés par Kimihiko Fujisaka.

Prince de Façade Ce jeune homme règne sur Façade, un lieu qui respecte la loi avant tout. Ce doux monarque, qui aime ses sujets, est profondément attristé par la pénurie d'eau et les attaques des Ombres. Cependant, malgré l'importance de la loi aux yeux du peuple de Façade, le prince pourrait en avoir enfreint bien plus que ses sujets. Fyra Cette jeune femme habite à Façade, un lieu qui respecte la loi avant tout. Réduite au silence par les règles de Façade, elle y fut envoyée très jeune pour devenir une servante. Gentille avec tout le monde, Fyra cache une certaine force intérieure derrière son silence et sa réserve. Sa gentillesse innée et l'aide que lui a apportée Kainé poussent Fyra à prendre soin du protagoniste et de ses compagnons, déboussolés à leur arrivée à Façade. Façade/Temple stérile Une ville où les habitants vivent masqués et contraints de suivre d'innombrables règles. Le désert qui la borde est infesté de loups. Il s'y trouve un temple, dissimulé par de fréquentes tempêtes de sable, dans lequel les habitants de Façade n'ont pas le droit de pénétrer. Village/Plaines septentrionales Un village tranquille où vivent le protagoniste et sa petite sœur, Yonah. Malgré sa petite taille, on y trouve tous les essentiels de la vie quotidienne : un bar, un magasin, et une bibliothèque. De vastes plaines abritant des animaux sauvages comme des sangliers s'étendent au nord.

NieR Replicant ver.1.22474487139... sortira le 23 avril sur PS4, Xbox One et PC (Steam), et peut d'ores et déjà être précommandé au prix de 54,99 € sur Amazon.

