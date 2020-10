NieR Replicant ver.1.22474487139... une poignée de nouveaux visuels partagée

Nous apprenions en mars dernier la venue d'un certain NieR Replicant ver.1.22474487139..., une version modernisée du jeu paru en 2010 et qui est désormais affublée du terme de préquelle de NieR: Automata, épisode qui a fait connaître la licence à bien des joueurs. Le jeu a été daté à l'occasion d'un live dédié lors du TGS 2020 Online et refait rapidement parler de lui aujourd'hui.

Alors non, pas de bande-annonce nous en montrant davantage sur le travail de modernisation de l'expérience effectué par Toylogic, mais la diffusion de cinq visuels inédits, c'est toujours bon à prendre. Pour rappel, NieR Replicant est à la base la version PS3 japonaise, que nous n'avons jamais eue, puisque c'est NieR Gestalt mettant en scène un père qui a été localisé en Occident.

Pour la première fois depuis la sortie japonaise du jeu original en 2010, NieR Replicant ver.1.22474487139... invite les joueurs occidentaux à rejoindre un frère dans sa quête captivante pour guérir sa sœur d'une maladie mortelle dans un monde apocalyptique sombre. Cette quête les poussera à tout remettre en question.

NieR Replicant ver.1.22474487139... est attendu le 23 avril 2021 par chez nous sur PS4, Xbox One et PC via Steam. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur Amazon au prix de 59,99 € dans son édition standard, une White Snow Edition étant elle vendue sur le site de Square Enix.

