Ninjala se la joue West Side Story dans la bande-annonce de son scénario

Décidément, GungHo Online Entertainment n'y va pas de main morte pour promouvoir son free-to-play attendu sur Switch d'ici la fin du mois, Ninjala. Après la révélation de son mode solo scénarisé et d'une vidéo pour sa Saison 1 auprès de GameSpot, c'est l'IGN Expo Day 4 qui a eu droit à une bande-annonce dédiée justement au scénario et fonctionnalités du Battle Royale.

Le début de ce trailer évoque évidemment le grand classique du cinéma qu'est West Side Story, avec deux équipes se prenant pour les Jets et Sharks, entre claquements de doigts et chorégraphies bien inspirées sur fond terne. Bon, les couleurs vives et le ton propre au jeu reviennent rapidement en piste, montrant tous les éléments dont nous pourrons jouir, entre personnalisation, armes déjantées utilisant du chewing-gum et affrontements dynamiques en vue d'engranger le plus de points avant la fin de la partie.

Et en plus de la métropole qu'est Eagle City, nous avons un aperçu de plusieurs autres arènes dans lesquelles nous pourrons nous bastonner à compter du 25 juin dans Ninjala, qui sera à télécharger sur l'eShop. Les joueurs japonais auront eu la chance d'obtenir une version physique à compter du 22 juillet.