Mortal Kombat 1 : Takeda Takahashi joue au Père Fouettard dans sa bande-annonce de gameplay, le contenu de l'Année 2 bientôt dévoilé

Mortal Kombat 1 a été lancé en septembre dernier sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch, même si cette dernière version est malheureusement oubliable. Depuis, NetherRealm Studios a déroulé son programme de DLC payants réunis dans le Kombat Pack tout en enchaînant les saisons pour le mode Invasion. Le bout du tunnel approche pour ses ajouts de Kombattants supplémentaires. En effet, après Omni-Man, Quan Chi, Peacekeaper, Ermac et Homelander, c'est donc Takeda Takahashi qui sera disponible d'ici quelques jours et a donc naturellement eu droit à sa bande-annonce de gameplay, particulièrement agréable à regarder, dans laquelle il fait étalage de ses coups inspirés du Shirai Ryu, utilise des fouets dentelés et des kunais explosifs, en plus de pouvoir se téléporter.

Bande-annonce VF

Takeda sera donc disponible pour les possesseurs du Kombat Pack, notamment inclus dans la Premium Edition, à partir du mardi 23 juillet, tandis que les joueurs désirant l'acheter séparément devront patienter jusqu'au 30.

Takeda Takahashi grandit au sein des Yakuzas, tout comme son cousin Kenshi. Contrairement à lui, Takeda s'y plaisait. C'est pourquoi il a été choisi pour mettre un terme à la croisade de Kenshi contre ses maîtres. Takeda fut mortellement blessé lors du combat. Refusant de laisser son cousin périr, Kenshi le confia de toute urgence au Shirai Ryu. Même après que Takeda eut été remis sur pied, Kenshi refusa de le laisser partir. Il craignait que les Yakuzas l'exécutent après l'échec de sa mission. Takeda résista, tentant de s'échapper à de multiples reprises. Takeda jura de réduire à néant la pègre du royaume Terre, mais il se rendit rapidement compte que ses membres étaient partout et qu'ils étaient bien plus puissants qu'il ne l'avait imaginé.

Par ailleurs, Ferra sera ajoutée à la même date, rejoignant les autres Kombattants Kaméo additionnels que sont Tremor, Khameleon, Janet Cage et Mavado. Elle devait initialement paraître en juin, mais comme précisé, les développeurs ont eu besoin d'un peu plus de temps pour la peaufiner. De plus, les joueurs qui se rendront à l'EVO 2024 ce week-end auront l'occasion de les essayer.

Bande-annonce VO

Au passage, une skin Golden Boy Johnny pour ce bon vieux Johnny Cage et l'apparence Bloody Generous pour Mileena ont dernièrement été offertes à tous les joueurs.

Enfin, le studio a donné rendez-vous à sa communauté pour un panel lors de la San Diego Comic-Con le vendredi 26 juillet de 14h00 à 15h00, heure locale, soit à 23h00 en France, qui nous révèlera l'Année 2 de Mortal Kombat 1. Un Kombat Pack 2 avec des personnages de la pop culture semble inévitable. Ed Boon avait d'ailleurs précisé dans un tweet que Takeda et Ferra étaient les derniers Kombattants « pour l'instant... »

Si vous souhaitez vous procurer Mortal Kombat 1, il est vendu 34,99 € sur Amazon et chez Cdiscount.