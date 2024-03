Nintendo & l'Arcade : l'histoire du géant japonais au cœur d'un très beau livre collector

Nintendo est l'un des plus vieux constructeurs de consoles encore en activité, ayant débuté au XIXe siècle avec des cartes à jouer avant de se lancer dans le monde du jeu vidéo dans les années 1970. Mais Nintendo, c'est aussi une grande histoire d'amour avec l'arcade, un sujet qui passionne Olivier Pauwels.

L'auteur lance un nouveau livre, Dans L'ombre des Consoles : Nintendo & l'Arcade revient donc sur l'ère arcade du constructeur japonais, de 1973 avec ses débuts dans le monde du jeu vidéo jusqu'à 2020. Voici le résumé et le sommaire :

Dans L'ombre des Consoles : Nintendo & l'Arcade d'Olivier Pauwels revient avec passion sur la face cachée du géant du jeu vidéo, et constitue à ce jour la plus grande base de référence des jeux d'arcade imaginés, produits ou édités par la marque japonaise centenaire.

Lorsque l'on imagine Nintendo, on pense inéluctablement à ses personnages ou à ses jeux emblématiques dont Mario, Zelda, Pokémon, Metroid en sont les icônes les plus célèbres.

Véritable vitrine du jeu vidéo sur consoles, à l'image de la haute-couture pour le prêt-à-porter, les bornes d'arcade de Nintendo sont et resteront à jamais le terrain de jeu de prédilection des créateurs de génie à l'origine de la renommée et du succès mondial de la marque et de ses héros pixelisés.

De 1973 à 1983 – Les premiers pas

Nintendo s'immisce dans le monde vidéoludique

Bornes dédiées & génétiques (toutes les bornes exploitées par Nintendo)

Des pionniers à l'âge d'or

Les premières tables cocktails et upright

De 1984 à 2020 – L'affrontement

Les jeux d'arcade contre les jeux consoles

Un duo pour quatre

Make your choice and play

Nintendo Super System Nintendo perd la boule (une rencontre qui fait flipper)

Partenaires particuliers

Naissance de la Triforce

La révolution est en marche

Du Coin Pusher au Party Game

Une institution japonaise

Tous les jeux d'arcade Nintendo