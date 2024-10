Nintendo : deux anciens employés avouent que cette image de Mario était « très controversée »

Le 20 octobre 2016, nous découvrions la Nintendo Switch, jusqu'alors connue sous le nom de code NX. Pour faire monter la hype sur les réseaux sociaux, le constructeur japonais avait teasé l'heure de la présentation avec un tweet accompagné d'une image qui a marqué la Toile : un homme dans un costume de Mario surgissant de derrière un rideau. Une image rapidement devenue un mème détourné par les internautes.

Huit ans plus tard, et alors que tout le monde attend un message similaire pour découvrir la nouvelle console de Nintendo, deux anciens employés de Nintendo of America, Kit Ellis et Krysta Yang, sont revenus sur cette improbable photo. Krysta Yang déclare ainsi :

C'était très controversé. La personne qui a eu cette idée était l'ancien responsable social. Cette personne a commandé une séance photo pour le personnage en costume de Mario dans le bureau pour aller... ils ont essentiellement mis en scène le personnage en costume de Mario allant derrière le rideau et faisant ça. En fait, cela a suscité quelques inquiétudes, car bien sûr, Nintendo ne veut pas se permettre de ne pas gérer les attentes des gens et cela relevait trop de la spéculation. Qu'est-ce que cela pourrait bien être ? Est-ce que c'était trop excitant pour quelque chose d'aussi important qu'une révélation de console ? Donc ça ne s'est pas très bien passé. Ensuite, bien sûr, c'est devenu un mème et les gens étaient un peu contrariés à ce sujet, honnêtement.

Kit Ellis rajoute :

Voilà le problème avec ces gros titres et ces moments comme celui-ci. Vous avez toujours besoin de plus d'éléments visuels que vous ne le pensez. Et dans ce cas, il n'y avait clairement aucun élément visuel associé à cette annonce et personne ne veut publier un tweet sans image. Donc, que pouvons-nous faire ? Il y a toujours une feuille de calcul qui dit : voici chaque élément dont nous avons besoin, chaque taille, chaque utilisation. Et je pense que dans ce cas, ils ont dû passer à côté, car sinon, pourquoi auraient-ils pris une photo de Mario sous la douche à la dernière seconde ?

Krysta Yang précise avec humour qu'il s'agit plutôt d'un « Mario voyeur sous la douche », mais les deux anciens employés de Nintendo of America sont catégoriques, le constructeur a appris de cette erreur et « ils seront au top cette fois-ci (...), cela ne se reproduira plus ». Malheureusement pour certains fans, nous ne devrions pas avoir de Mario voyeur sous la douche pour annoncer la successeur de la Switch.

En attendant de découvrir cette prochaine console, la Switch accueille encore d'excellents jeux, vous pouvez acheter The Legends of Zelda: Echoes of Wisdom à partir de 44,49 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.