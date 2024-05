Nintendo rachète un studio à Embracer, une bonne pioche ?

Dans l'industrie vidéoludique, certains studios sont peu connus du grand public, car évoluant sous la direction de studios plus renommés. Le nom de Shiver Entertainment fait rarement la une, pourtant, il appartient à Embracer Group et était lié à Saber Interactive avant que ce dernier prenne son indépendance en mars dernier.

Sauf que maintenant, le studio n'a plus aucun lien avec Embracer. Nintendo vient d'annoncer le rachat de Shiver Entertainment, contre un montant inconnu, mais cela devrait avoir « seulement un effet mineur » sur les résultats de son année fiscale. Mais pourquoi Nintendo a-t-il racheté Shiver ? Eh bien le studio est spécialisé dans les portages, le constructeur japonais veut s'assurer ses services pour sa prochaine console, mais bon... Shiver n'est pas Saber.

Dans le communiqué officialisant ce rachat, Nintendo rappelle que Shiver Entertainment est à l'origine des portages Switch de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard et Mortal Kombat 1... Sur son site officiel, le studio cite Madden NFL, FIFA, Need for Speed ou encore Guitar Hero, mais Nintendo a choisi de mettre en avant ces deux jeux. Le portage Switch de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est compliqué, il faut dire que le jeu de base a été pensé pour la nouvelle génération de consoles de salon, mais dans le cas de Mortal Kombat 11, c'était tellement catastrophique qu'Ed Boon s'était excusé. Le patron de NetherRealm Studios laissait quand même entendre que l'éditeur Warner Bros. Games avait poussé les développeurs à sortir ce portage en même temps que les autres. Si Shiver Entertainment n'est pas pressé par le temps, il peut faire de belles choses.

Mais surtout, si Nintendo cite Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard et Mortal Kombat 1, c'est que les ventes sont bonnes. Shiver Entertainment va ainsi continuer à développer des portages pour Switch, mais aussi pour les autres consoles, et les employés doivent être ravis d'être racheté par Nintendo. Entre les licenciements et fermetures de studios ici et là, être sous l'égide du géant japonais a de quoi rassurer.

Même si Nintendo n'a pas la fièvre acheteuse, il suit la tendance, sans doute par obligation. Si lui-même ne rachète pas quelques studios, ce sont les autres constructeurs ou grands groupes qui le feront. Le fabricant de la Switch s'assure d'avoir un studio spécialisé dans les portages dans ses rangs, c'est plutôt une bonne chose. Vous pouvez retrouver Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch à partir de 39 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.