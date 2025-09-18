Nintendo Switch Online : deux gemmes de la GBA signées Namco ajoutées prochainement et une belle offre sur les abonnements

Un abonnement toujours plus garni





Les raisons de rester abonné au Nintendo Switch Online ne cessent de se multiplier, qu'elles soient mauvaises comme avec le blocage de Méga-Gemmes derrière du multijoueur en ligne dans Légendes Pokémon : Z-A ou l'ajout régulier de jeux d'anciennes consoles pour les différents émulateurs. D'ailleurs, après la GameCube exclusive à la Switch 2, nous avons appris la semaine dernière l'arrivée du Virtual Boy dans le Pack additionnel, même s'il nécessitera un véritable accessoire plus ou moins onéreux pour en profiter. Après Forsaken 64 au début du mois sur N64, ou Magical Vacation au Japon sur GBA, c'est encore cette dernière console portable qui est à l'honneur avec deux futurs ajouts.

Présentation des nouveautés





Ces deux jeux Game Boy Advance sont signés Namco et n'auront aucun mal à faire plaisir aux joueurs. Nous avons d'un côté le puzzle game Mr. Driller 2 sorti à l'origine en 2000 et de l'autre KLONOA: Empire of Dreams pour les amateurs de plateforme, qui est un spin-off de la licence paru en 2001/2002. Pour rappel, des remasters des deux titres principaux avaient vu le jour en 2022 au travers de KLONOA Phantasy Reverie Series.

Vous trouverez ci-dessous les résumés fournis par Nintendo :

Mr. Driller 2 Le monde est de nouveau menacé d'être enterré sous une montagne de blocs multicolores ! Seul Susumu, héros de la perceuse, peut encore le sauver. Mais y arrivera-t-il ? C'est là qu'entre en scène Anna Hottenmayer, sa célèbre rivale ! Incarnez Susumu ou Anna. Percez, creusez et mettez-vous à l'abri des blocs qui tombent. Il vous faudra atteindre les capsules d'oxygène au plus vite avant de manquer d'air ! Mettez vos compétences de perceur à l'épreuve dans trois modes de jeu : Mission Driller, Endless Driller et Time Attack Driller. KLONOA: Empire of Dreams Le dirigeant d'un empire lointain souffre d'insomnies. Dans son tourment, l'empereur Jillius proclame une loi décrétant que ses loyaux sujets n'ont plus le droit de rêver ! Un matin, Klonoa, notre héros et son ami Huepow se retrouvent face à l'empereur et sont accusés d'avoir rêvé d'aventure. Comme punition pour leurs crimes, nos héros doivent se débarrasser des quatre monstres qui tourmentent le royaume. Jouez en tant que Klonoa et terrassez les ennemis à l'aide de votre Wind Bullet. Résolvez des casse-tête, collectionnez des étoiles et d'autres objets utiles, alors que vous traversez 40 incroyables niveaux en sautant et courant. Aidez Klonoa dans son aventure pour se racheter et découvrez pourquoi rêver est devenu tabou !

Ils seront tous les deux ajoutés au service la semaine prochaine, le jeudi 25 septembre.

Une belle offre sur les abonnements NSO





Pour terminer, jusqu'au 30 septembre, si vous achetez un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online depuis l'eShop, le site de Nintendo ou le My Nintendo Store, deux mois supplémentaires sont offerts, ce qui n'est pas négligeable. L'offre est cumulable avec votre souscription actuelle.

