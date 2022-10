Nintendo Switch Online : les prochains jeux Nintendo 64 du Pack additionnel datés pour novembre, ça va être la fête

Il n'y avait que peu de suspense concernant les prochains jeux Nintendo 64 à venir dans le catalogue du Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Pilotwings 64 ayant déjà été ajouté, deux titres seulement restaient en effet sur la liste des jeux prévus pour 2022 depuis le dernier Nintendo Direct.

Et ils arriveront d'un bloc : le constructeur vient de confirmer que Mario Party et Mario Party 2, les party game qui ont lancé la fameuse série en 1999 et 2000, seront intégrés au Pack additionnel le 2 novembre. Pour mémoire, Mario Party 3 est lui prévu pour 2023, au même titre que Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080° Snowboarding et Excitebike 64.

Vous pouvez profiter de tout ce beau petit monde via l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel à 39,99 € par an, mais si eux, les jeux MegaDrive et les autres bonus ne vous intéressent pas, la formule classique coûte toujours 19,99 € par an.