Nintendo Switch : les jeux les plus attendus en juin 2023

Tandis que pour le moment, sur la console Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom cartonne toujours autant, la firme japonaise ne cesse de sortir de nouveaux jeux. Bien que la « Nintendo Switch 2 » semble arriver prochainement, les développeurs et le géant nippon continuent de sortir de nouveaux opus.

Etrian Odyssey Origins Collection





Légende du Dungeon RPG à la japonaise, la série Etrian Odyssey est devenue tellement indispensable qu'elle propose ce mois de juin une compilation gigantesque sur PC et Nintendo Switch. Sachant que chaque jeu renferme de nombreuses heures d'exploration, nous pouvons prévoir que ce pack regroupant les trois premiers volets de la saga en haute définition nous occupera tout au long de l'été, voire au-delà ! Ce retour aux sources modernisé s'adapte parfaitement au format portable de la console Nintendo, permettant des sessions de jeu qui s'étirent parfois au-delà de toute raison.

Etrian Odyssey Origins Collection est sorti depuis le 1er juin et est également disponible sur PC.

Loop8: Summer of Gods





Imaginez un jeu dans le genre de Persona 5, mais dont l'univers serait plutôt similaire à celui d'un film de Makoto Shinkai (Your Name, Suzume). C'est un peu l'impression que nous procure le jeu de rôle Loop8: Summer of Gods, développé par Marvelous pour Switch, ainsi que pour PC, PS4 et Xbox One. Avec juste ce qu'il faut de merveilleux pour donner du piquant dans la vie quotidienne d'un étudiant japonais qui vient en réalité d'une autre planète, ce titre nous invite à revivre à maintes reprises le passé afin de modifier notre futur. En d'autres termes, nous devrons faire des sauts temporels pour ajuster nos actions en fonction de leurs conséquences sur le déroulement de l'histoire. Le tout se déroule dans un cadre réaliste inspiré des codes ruraux japonais.

Loop8: Summer of Gods est disponible depuis le 3 juin 2023, sur PC, Xbox One et PS4 et Switch.

Story of Seasons: A Wonderful Life





Depuis 1996, la licence Story of Seasons (anciennement Harvest Moon, les récents n'en ont que le nom) nous enchante avec sa simulation de vie à la ferme. Toujours aussi vibrant, ce nouveau chapitre développé pour Switch, PC, PS5 et Xbox Series, et intitulé Story of Seasons: A Wonderful Life, sera disponible en édition standard ou collector dès sa sortie le 27 juin prochain. Sous les apparences champêtres de cet opus qui nous encourage à développer notre ferme pour assurer sa durabilité à travers le temps, se cache également une histoire familiale qui s'étend sur plusieurs générations. À vous de nous montrer si vous avez la main verte.

Ghost Trick: Détective Fantôme





Annoncé à l'occasion du Nintendo Direct de février, le retour de Ghost Trick: Détective Fantôme se fera le 30 juin sur Switch ainsi que sur les autres supports du moment. Pour rappel, il s’agit d’un jeu de réflexion et d’enquête imaginé par le créateur de la franchise Phoenix Wright. La version originale était sortie sur Nintendo DS en 2011 et avait hérité d’un retour positif de la part de la presse gaming et des joueurs. Il faut dire que Ghost Trick: Détective Fantôme a brillé de par son ambiance et son scénario intrigant.

Sa date de sortie est fixée au 30 juin 2023 sur tous les supports du moment.

Vous aurez accès à ces jeux sur l'eShop de la Nintendo Switch, mais aussi sur Steam ainsi que sur les sites Internet proposant des clés d'activation si vous souhaitez les payer moins cher pour ceux qui sortent en multiplateforme. Bon jeu !