Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 21) : Link ne lâche toujours rien

La semaine commence bien avec l'habituel classement des jeux vidéo les plus vendus en France, partagé par le S.E.L.L.. Ce lundi, pas de gros changement par rapport à la semaine dernière, seuls deux titres échangent leurs places sur le podium, mais aucune nouveauté n'est à signaler.

Nous retrouvons donc The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en tête des ventes, suivi par Mario Kart 8 Deluxe et Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, sur PS4. En dehors du podium, l'édition collector de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est toujours là, de même que le précédent opus de la franchise, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 22 au 27 mai 2023 :