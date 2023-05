Nintendo : pas de nouvelle Switch avant avril 2024

Nintendo a dévoilé cette semaine son dernier financier en date, annonçant qu'il avait vendu plus de 125,62 millions de Switch. Un énorme chiffre, mais les ventes sont plus faibles qu'à la même période l'année dernière. Rien de bien vraiment étonnant, la console de salon portable est sur le marché depuis maintenant six ans. Alors, à quand la suite ?

Les rumeurs de Switch Pro ou Switch 2 vont bon train depuis quelques années déjà, mentionnant une console de salon portable similaire au modèle déjà existant, mais plus puissante. En interne, il est évident que Nintendo planche depuis un moment sur un nouveau hardware, mais il n'est pas près d'arriver. Lors d'une conférence avec les investisseurs, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a affirmé qu'aucune nouvelle console ne sera lancée d'ici la fin de l'année fiscale, qui se terminera le 31 mars 2024. En clair, si une nouvelle Switch ou une machine totalement inédite doit arriver sur le marché, ce sera après cette date, les joueurs ont le temps de voir venir. D'après plusieurs analystes, Nintendo pourrait lancer sa prochaine console vers la fin de l'année 2024, une période idéale pour vendre du hardware par palettes entières avant Noël.

En attendant, les joueurs ont le choix entre la Nintendo Switch, la Switch Lite uniquement portable ou la Switch OLED, avec un meilleur écran. Du côté des jeux vidéo, tous les yeux sont rivés vers The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que vous pouvez précommander contre 54,99 € sur Amazon.