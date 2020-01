Np93 Alpha : Lexip lance sa souris avec un joystick sous le pouce

Le constructeur français Lexip vient de lancer aujourd'hui la Np93 Alpha, une nouvelle souris pour gamers au nom un poil compliqué, mais qui a le mérite de réellement se démarquer de la concurrence. Comment ? Avec un joystick sous le pouce !

Alors non, il ne s'agit pas du renouveau des souris trackball, le joystick n'a que deux axes, pour au total quatre commandes, sans oublier deux boutons plus traditionnels sous le pouce. La Np93 Alpha propose d'autres fonctionnalités plus classiques, comme des boutons programmables et des patins en céramiques pour une glisse fluide et rapide. Voici les points forts de la souris de Lexip :

Dans le cadre d'un jeu de tir, le joystick offre à la fois adaptabilité et précision de mouvement (ex : augmenter rapidement son DPI pour se retourner, le diminuer pour augmenter sa précision de tir et enfin retrouver une valeur de base en relâchant simplement) ;

Dans le cadre d'un jeu de type MOBA, déplacer la caméra avec le joystick permet de libérer le pointeur de la souris qui reste alors disponible et paré à toute éventualité pour une meilleure réactivité ;

Joystick de pouce : joystick à deux axes haute précision, placé au niveau du pouce avec une inclinaison de +/- 30 degrés dans toutes les directions. Sa prise en main intuitive et sa forte réactivité permettent d'augmenter le nombre d'actions à réaliser dans un délai court ;

: joystick à deux axes haute précision, placé au niveau du pouce avec une inclinaison de +/- 30 degrés dans toutes les directions. Sa prise en main intuitive et sa forte réactivité permettent d'augmenter le nombre d'actions à réaliser dans un délai court ; Flexibilité : la Np93 Alpha propose un système révolutionnaire de changement de DPI en temps réel, au DPI près, pour toujours plus de dextérité et de plaisir ;

: la Np93 Alpha propose un système révolutionnaire de changement de DPI en temps réel, au DPI près, pour toujours plus de dextérité et de plaisir ; Précision : les 6 patins en céramique offrent une meilleure glisse et plus de vitesse, augmentant les performances lors d'une session de jeu.

Confort : grâce aux patins en céramique, la durabilité est accrue et la friction est réduite sur toutes les surfaces, diminuant les efforts et contribuant au repos du poignet lors de longues sessions. « Nous sommes fiers de défendre les couleurs de la French Tech en proposant aux joueurs un concentré de nos innovations en matière de gaming, à un prix ultra-compétitif, avec la souris Np93 Alpha. Elle est le fruit de nos recherches, mais également de nos échanges avec différentes communautés de gamers. Avec nos innovations brevetées, nous avons surtout voulu répondre à un réel besoin que nous avons identifié chez les joueurs de tous niveaux. Nous sommes ainsi persuadés que la Np93 Alpha satisfera les joueurs par sa qualité de fabrication, son confort d'utilisation et ses fonctionnalités uniques qui pourront améliorer significativement leurs performances et leur réactivité » précise Hugo Loi, CPO Pixminds Innovation et product line manager Lexip.

La Np93 Alpha dispose enfin de poids ajustables, d'un éclairage RGB avec 16 millions de couleurs, et elle est disponible dès maintenant sur le site de Lexip au prix de 49,99 €.