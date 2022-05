NVIDIA : 12 nouveaux jeux compatibles DLSS et RTX, le point sur les annonces du Computex 2022

Le Computex 2022 bat actuellement son plein à Taipei (Taïwan) et NVIDIA a profité du salon dédié à l'informatique pour faire quelques annonces, notamment concernant les prochains jeux qui bénéficieront de ses technologies DLSS, Reflex et RTX. Plus de 250 jeux sont désormais jouables en RTX, c'est le double depuis le Computex 2021.

Du côté du DLSS, Hitman 3 profite de cette technologie améliorant les performances, dès maintenant grâce à une mise à jour gratuite. NVIDIA promet un framerate doublé en 4K grâce au DLSS, à condition de mettre à jour ses drivers évidemment. Le pilote accompagne également le lancement de My Time at Sandrock et Sniper Elite 5, et voici les autres annonces faites par NVIDIA concernant les jeux vidéo :

F1 22 sera lancé le 1er juillet avec le DLSS et les réflexions opaques, les réflexions transparentes, l'occlusion ambiante et les ombres.

sera lancé le 1er juillet avec le DLSS et les réflexions opaques, les réflexions transparentes, l'occlusion ambiante et les ombres. Icarus ajoutera la prise en charge de NVIDIA Reflex en juin, pour une latence plus faible et une meilleure réactivité dans le jeu.

ajoutera la prise en charge de NVIDIA Reflex en juin, pour une latence plus faible et une meilleure réactivité dans le jeu. Deep Rock Galactic a été mis à jour avec DLSS et NVIDIA DLAA. L'activation de NVIDIA DLSS apportera aux joueurs jusqu'à 60 % de performances supplémentaires.

a été mis à jour avec DLSS et NVIDIA DLAA. L'activation de NVIDIA DLSS apportera aux joueurs jusqu'à 60 % de performances supplémentaires. Loopmancer prendra en charge DLSS et les réflexions à base de rayons lors de son lancement cet été. Lorsque DLSS est activé, les performances sont multipliées par plus de 2 lorsqu'elles sont maximisées à 4K avec le ray tracing activé.

prendra en charge DLSS et les réflexions à base de rayons lors de son lancement cet été. Lorsque DLSS est activé, les performances sont multipliées par plus de 2 lorsqu'elles sont maximisées à 4K avec le ray tracing activé. Warstride Challenges est disponible dès maintenant avec le DLSS et NVIDIA Reflex. En activant les deux, vous multiplierez vos performances par 2 en 4K et réduirez la latence du système jusqu'à 53 %.

est disponible dès maintenant avec le DLSS et NVIDIA Reflex. En activant les deux, vous multiplierez vos performances par 2 en 4K et réduirez la latence du système jusqu'à 53 %. LEAP prendra en charge le DLSS lorsqu'il sera disponible en accès anticipé le 1er juin. Le DLSS permet de multiplier les performances par deux dans le jeu.

prendra en charge le DLSS lorsqu'il sera disponible en accès anticipé le 1er juin. Le DLSS permet de multiplier les performances par deux dans le jeu. Vampire : The Masquerade - Swansong est disponible dès maintenant et bénéficie d'une mise à niveau des performances DLSS de plus de 2 fois, de sorte que tous les GPU GeForce RTX de la série 30 atteignent 60 fps en 4K avec les paramètres au maximum.

est disponible dès maintenant et bénéficie d'une mise à niveau des performances DLSS de plus de 2 fois, de sorte que tous les GPU GeForce RTX de la série 30 atteignent 60 fps en 4K avec les paramètres au maximum. Raji : An Ancient Epic a été lancé le 24 mai et prend en charge le DLSS ainsi que les réflexions, l'occlusion ambiante et les ombres obtenues par raytracing. Le NVIDIA DLSS augmente les performances jusqu'à 3 fois en 4K et plus de 2 fois dans les autres résolutions, ce qui vous permettra de vivre Raji : An Ancient Epic dans toute sa gloire à plus de 60 fps.

a été lancé le 24 mai et prend en charge le DLSS ainsi que les réflexions, l'occlusion ambiante et les ombres obtenues par raytracing. Le NVIDIA DLSS augmente les performances jusqu'à 3 fois en 4K et plus de 2 fois dans les autres résolutions, ce qui vous permettra de vivre Raji : An Ancient Epic dans toute sa gloire à plus de 60 fps. Turbo Sloths sera lancé cet été et prendra en charge le DLSS ainsi que les réflexions et les ombres à base de raytracing, le DLSS augmentant les performances de plus de 2 fois.

sera lancé cet été et prendra en charge le DLSS ainsi que les réflexions et les ombres à base de raytracing, le DLSS augmentant les performances de plus de 2 fois. Propnight a été mis à niveau vers le NVIDIA DLSS le 24 mai, augmentant les performances jusqu'à 85 % en 4K.

a été mis à niveau vers le NVIDIA DLSS le 24 mai, augmentant les performances jusqu'à 85 % en 4K. Hydroneer est disponible dès maintenant avec NVIDIA DLSS et bénéficie d'une augmentation des performances allant jusqu'à 50 %, permettant à tous les joueurs GeForce RTX de jouer en 4K avec les paramètres maximum à plus de 60 fps.

est disponible dès maintenant avec NVIDIA DLSS et bénéficie d'une augmentation des performances allant jusqu'à 50 %, permettant à tous les joueurs GeForce RTX de jouer en 4K avec les paramètres maximum à plus de 60 fps. My Time At Sandrock sera lancé le 26 mai avec NVIDIA Reflex avec une réduction de 34 % de la latence.

sera lancé le 26 mai avec NVIDIA Reflex avec une réduction de 34 % de la latence. Ghost a une mise à jour DLSS disponible dès maintenant qui augmentera les performances jusqu'à 70 %, permettant à tous les joueurs GeForce RTX de vivre Ghost à son meilleur niveau.

a une mise à jour DLSS disponible dès maintenant qui augmentera les performances jusqu'à 70 %, permettant à tous les joueurs GeForce RTX de vivre Ghost à son meilleur niveau. Soda Crisis a été lancé avec NVIDIA Reflex le 24 mai avec une amélioration de 23 % de la latence.

NVIDIA a également profité de l'occasion pour dévoiler de nouveaux ordinateurs portables pour gamers, équipés de la technologie Max-Q de quatrième génération, les voici :

MSI Raider GE67 HX offrant des GPU jusqu'à GeForce RTX 3080 Ti ;

ASUS ROG Flow X16 offrant des GPU jusqu'à la GeForce RTX 3070 Ti ;

Gigabyte Aorus 17X offrant des GPU jusqu'à la GeForce RTX 3080 Ti ;

Les gammes ASUS Zenbook et Vivobook qui proposent une large gamme de GPU GeForce RTX pour ordinateurs portables ;

Acer ConceptD 5 et 5 Pro offrant des GPU pour ordinateurs portables jusqu'aux GeForce RTX 3070 Ti et RTX A5500 ;

Lenovo Slim 7i Pro X et 7 Pro X offrant des GPU pour ordinateurs portables GeForce RTX 3050.

Au passage, NVIDIA met en avant le premier écran G-Sync 500 Hz conçu par ASUS, le ROG Swift 500Hz avec une dalle TN Esports et compatible avec la technologie Reflex Analyzer. Un modèle 24 pouces en 1080p, mais c'est un début. Vous pouvez sinon retrouver un écran incurvé ASUS WQHD 165 Hz à 489 € sur Amazon.