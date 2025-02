NVIDIA DLSS : six nouveaux jeux compatibles, dont trois gros titres avec le DLSS 4

Cette semaine encore, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo désormais compatibles avec ses technologies DLSS, embarquées dans les cartes graphiques GeForce RTX. Ce sont cinq titres et un mod de fans estampillé RTX Remix qui bénéficient du DLSS cette semaine, dont plusieurs gros titres AAA avec le DLSS 4 Multi Frame Generation, introduit avec les RTX Série 50.

Star Wars Outlaws, Indiana Jones et le Cercle Ancien et Avowed profitent dès maintenant du DLSS 4, voici les nouveautés de la semaine :

Avowed - Obsidian Entertainment et Xbox Game Studios, lancent aujourd’hui Avowed en accès anticipé pour les acheteurs de l'Édition Premium, suivi de la sortie complète prévue le 18 février. Se déroulant dans l’univers fictif d’Eora, introduit pour la première fois dans la franchise Pillars of Eternity, Avowed plonge les joueurs dans une enquête sur une mystérieuse épidémie dans les Terres Vivantes. Dès son lancement, le jeu prend en charge le DLSS Super Resolution, le DLSS Frame Generation et NVIDIA Reflex, et la qualité de l’image peut être améliorée par reflets ray-tracing grâce l’accélération matérielle. Les utilisateurs de l'application NVIDIA pourront également améliorer encore davantage l’image et les performances grâce aux paramètres DLSS 4 sur les GPU GeForce RTX 50 et 40 Series. TEST Avowed : un RPG qui ne manque pas d’âme Star Wars Outlaws - Avec la sortie d'une nouvelle mise à jour, l’expérience Star Wars Outlaws est encore meilleure sur tous les PC GeForce RTX grâce à l'ajout de DLSS 4 avec Multi Frame Generation, un modèle amélioré de génération de frames DLSS pour de meilleures performances et une réduction de l’utilisation de la VRAM, ainsi qu’un nouveau modèle DLSS basé sur l’IA pour le DLSS Super Resolution, le DLSS Ray Reconstruction et le DLAA. Sur les GPU GeForce RTX 50 Series, le DLSS Multi Frame Generation s'associe aux autres technologies DLSS pour multiplier le nombre d'images par 9,3x en moyenne par rapport au rendu traditionnel. Cette avancée spectaculaire permet aux possesseurs de GeForce RTX 5090 de jouer à plus de 220 FPS en 4K avec ray tracing et réglages Ultra, tandis que les joueurs sur RTX 5080 atteignent jusqu’à 150 FPS, offrant une expérience encore plus fluide et rapide. TEST Star Wars Outlaws : pas de nouvel espoir pour Ubisoft Indiana Jones et le Cercle Ancien - Vos aventures vont devenir encore plus palpitantes avec la mise à jour d’Indiana Jones et le Cercle Ancien prévue la semaine prochaine, introduisant le DLSS 4 avec Multi Frame Generation et le DLSS Ray Reconstruction. La mise à jour améliore également le DLSS Super Resolution et le DLAA grâce à notre nouveau modèle d’IA basé sur des Transformers, et ajoute des ombres en ray-tracing de toutes les sources lumineuses. L’activation du DLSS Multi Frame Generation en complément du DLSS Super Resolution et du DLSS Ray Reconstruction multiplie les performances par 4x en moyenne sur les GPU GeForce RTX 50 Series en 4K avec ray tracing activé. Grâce à la puissance supplémentaire du DLSS avec Multi Frame Generation, la GeForce RTX 5090 dépasse les 260 FPS en 4K, offrant ainsi l’expérience PC ultime pour Indiana Jones et le Cercle Ancien. En 2560x1440, une augmentation moyenne de 3,7x des performances permet aux RTX 5080 et RTX 5090 d’atteindre plus de 235 FPS avec ray tracing activé, offrant aux joueurs une expérience fantastique. TEST Indiana Jones et le Cercle Ancien : sa place est dans votre console ! Legacy: Steel & Sorcery - Créé par des vétérans de l’industrie MMO, Legacy: Steel & Sorcery est une véritable lettre d’amour au combat PvP, à la collecte de ressources, à l’exploration et à l’esprit communautaire des MMO, le tout dans une expérience de jeu en solo ou en coopération. Disponible en accès anticipé sur Steam depuis hier, le jeu permet aux joueurs sur GeForce RTX d’améliorer leurs performances grâce au DLSS Super Resolution et au DLSS Frame Generation.

- Créé par des vétérans de l’industrie MMO, Legacy: Steel & Sorcery est une véritable lettre d’amour au combat PvP, à la collecte de ressources, à l’exploration et à l’esprit communautaire des MMO, le tout dans une expérience de jeu en solo ou en coopération. Disponible en accès anticipé sur Steam depuis hier, le jeu permet aux joueurs sur GeForce RTX d’améliorer leurs performances grâce au DLSS Super Resolution et au DLSS Frame Generation. Wuthering Waves - Dévastée par le Lament, la civilisation renaît dans le monde ouvert de Wuthering Waves, développé par KURO GAMES. Dès son lancement, Wuthering Waves prend en charge le DLSS Super Resolution, et une nouvelle mise à jour introduit aujourd’hui la prise en charge du DLSS Frame Generation, de NVIDIA Reflex et des reflets en ray-tracing, permettant aux joueurs sur GeForce RTX d’augmenter leurs FPS, de réduire la latence du système et d’améliorer encore plus la qualité visuelle du jeu.

- Dévastée par le Lament, la civilisation renaît dans le monde ouvert de Wuthering Waves, développé par KURO GAMES. Dès son lancement, Wuthering Waves prend en charge le DLSS Super Resolution, et une nouvelle mise à jour introduit aujourd’hui la prise en charge du DLSS Frame Generation, de NVIDIA Reflex et des reflets en ray-tracing, permettant aux joueurs sur GeForce RTX d’augmenter leurs FPS, de réduire la latence du système et d’améliorer encore plus la qualité visuelle du jeu. Dark Messiah of Might and Magic RTX Remix - Un groupe de moddeurs sous la bannière de wiltOS Technologies travaille à la modernisation du RPG d’action en vue à la première personne d’Ubisoft et Arkane Studios, sorti en 2006 et se déroulant dans l’univers de Might & Magic. Pour offrir une flexibilité totale aux joueurs, ils développent trois mods distincts pouvant être utilisés individuellement ou ensemble : l’un met à jour le jeu avec des corrections de bugs et des améliorations de confort, un autre ajoute une campagne coopérative en ligne complète et du nouveau contenu, et le troisième est un mod NVIDIA RTX Remix qui reprend totalement la partie graphique du jeu avec du ray tracing intégral et du DLSS. Découvrez leur dernière bande-annonce qui présente les avancées du mod RTX Remix avec des textures, des assets et un éclairage mis à jour :

Au passage, NVIDIA lance aujourd'hui un nouveau driver GeForce Game Ready, qui accompagne les sorties d'Avowed et Civilization VII, ainsi que l'arrivée du DLSS 4 dans Indiana Jones et le Cercle Ancien et du DLSS 3 Frame Generation dans Wuthering Waves. Le pilote est à télécharger sur le site officiel du constructeur ou directement via NVIDIA App sur votre PC.

Vous pouvez acheter des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX sur Amazon, Cdiscount et Fnac.