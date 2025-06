Everybody's Golf Hot Shots date son arrivée sur le green et même la mascotte de Namco va s'y mettre

Pendant vingt ans, la licence Everybody's Golf (Minna no Golf au Japon) a été exclusive aux consoles PlayStation avec des épisodes numérotés sur les machines de salon, des déclinaisons sur PSP et PSVita (c'est le 6, même s'il a perdu ce chiffre en sortant en Occident), de la réalité virtuelle et même deux spin-offs centrés sur le tennis. Alors qu'elle ne fut pas la surprise en découvrant Everybody's Golf Hot Shots lors du Nintendo Direct diffusé fin mars, désormais éditée par Bandai Namco suite à un accord avec SIE et développé par HYDE au lieu de Clap Hanz. Son intitulé intègre d'ailleurs le nom original de la licence aux États-Unis, qui était Hot Shots Golf avant l'épisode de 2017. C'est donc sur PS5, Switch et PC (Steam) que cette déclinaison multiplateforme va voir le jour, dont la date de sortie a été dévoilée durant le récent State of Play.

Everybody's Golf Hot Shots est donc attendu le 5 septembre 2025 et s'offre en guise de bonus de précommande l'accès anticipé à une icône de Namco en tant que golfeur, ce bon vieux Pac-Man ! Un grand choix de personnages jouables sera proposé, le plus large de la série, tandis que des conditions météorologiques dynamiques viendront ajouter du piment à nos parties à travers 10 régions du monde en plus de l'heure de la journée, que ce soit en solo ou multijoueur.

Pour le moment, il n'est possible de le précommander que sur le PlayStation Store au prix de 49,99 €. Vous pouvez déjà l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam (ou via Gamesplanet). Vous pouvez retrouver quelques visuels sur le green en page suivante.