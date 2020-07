NVIDIA : la production de certaines RTX 20xx arrêtée, pour mettre en avant les RTX 30xx

Actuellement, NVIDIA propose de nombreuses cartes graphiques taillées pour le Real-Time Ray Tracing, facilement reconnaissables car elles portent le nom de RTX 20xx pour le moment. Mais le constructeur de GPU devrait très prochainement présenter et lancer les RTX 30xx Ampere, les rumeurs (ou plus les fuites) vont bon train depuis quelques semaines.

Comme le rapporte Ithome, NVIDIA auraît arrêté la production de certaines cartes graphiques GeForce RTX 20xx Turing pour faire de la place chez les revendeurs avant l'arrivée des RTX 30xx Ampere. Cela ne concernerait cependant pour le moment qu'une partie du catalogue, à savoir les RTX 2070, 2070 Super, 2080 Super et 2080 Ti, qui vont devenir de plus en plus rares sur le marché. La rupture devrait d'ailleurs arriver vite, car le minage de cryptomonnaie reprend de l'ampleur ces dernières semaines, les modèles haut de gamme vont sans doute servir davantage à ça qu'aux jeux vidéo...

NVIDIA ne devrait cependant plus tarder à officialiser ses RTX 30xx, des rumeurs font état d'un lancement à la mi-septembre 2020 sur le marché. Si vous êtes pressés, la RTX 2080 Ti ROG Strix d'ASUS est vendue 1 399 € sur Amazon.fr.