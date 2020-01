RUMEUR sur les NVIDIA Ampere : une RTX 3080 avec 20 Go de VRAM

Les prochaines cartes graphiques de NVIDIA sont en chemin, et comme souvent, les rumeurs sont nombreuses. Elles devraient se regrouper dans la nouvelle gamme Ampere, avec notamment des RTX 3080 et RTX 3070.

D'après MyDrivers et KittyCorgi, la RTX 3080 embarquerait une mémoire de 320 bits avec 10 ou 20 Go de mémoire vidéo, contre du 256 bits et 8 ou 16 Go de VRAM pour la RTX 3070, avec une architecture Ampere et une gravure en 7 nm et respectivement 3 840 et 3 072 processeurs de shaders. Ces deux GPU sont nommés GA103 et GA104, mais une GA102 est également listée, même si elle n'est associée à aucune carte graphique précise. NVIDIA proposera sans doute par la suite un autre modèle, comme une RTX 3060 par exemple.

Bien évidemment, le constructeur n'a pas encore officialisé ces informations, elles sont à prendre avec des pincettes. Tous les regards sont désormais tournés vers la Game Developers Conference 2020 en mars prochain, où NVIDIA pourrait présenter ses premières cartes Ampere.