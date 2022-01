NVIDIA : une RTX 3080 Ti Matrix Edition à gagner (mais pas chez nous)

Warner Bros. et Lana Wachowski ont eu l'idée de relancer la franchise Matrix avec un quatrième film, à découvrir en salles de cinéma depuis le mois dernier. Mais ce Matrix Resurrections vient seulement de sortir dans les salles obscures chinoises et NVIDIA participe à la promotion.

Le constructeur permet en effet de gagner une RTX 3080 Ti en Matrix Edition, une carte graphique unique avec 12 Go de mémoire GDDR6X et une backplate avec la mention « War Starts on 1/14 » gravée au laser et éclairée par des LED, en référence à la date de sortie de Matrix Resurrections en Chine. Car oui, ce concours ne concerne que l'Empire du Milieu, les fans sont invités à commenter un post sur Weibo (le Facebook chinois) pour tenter de reporter le GPU avant le 21 janvier prochain.

Pour rappel, NVIDIA lancera prochainement la RTX 3090 Ti, avec 24 Go de mémoire, à un prix encore inconnu. Vous pouvez sinon précommander Matrix Resurrections en Blu-ray à 24,99 € sur Amazon.

