NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti : le nouveau GPU le plus puissant de la marque officialisé, premières caractéristiques techniques

La Series 3000 de NVIDIA commence à être bien fournie : pour faire simple, plus les numéros sont élevés, plus les performances le sont aussi, et si le suffixe Ti (pour Titanium) est accolé à un modèle déjà existant, c'est qu'il s'agit d'une variante encore plus puissante. Ainsi, si le flagship de la marque était actuellement la NVIDIA GeForce RTX 3090, la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti officialisée lors du CES 2022 va la surpasser.

Le descriptif technique complet du GPU n'est pas encore disponible, mais le constructeur a déclaré lors de son évènement en direct que la RTX 3090 Ti embarquerait une mémoire dédiée GDDR6X de 24 Go tournant à 21 Gbps, pour un rendu environ 7,7 % plus rapide que la RTX 3090. Elle inclura aussi une puissance brute de 40 téraflops, soit 11 % de plus que les 36 du précédent modèle, et proposera 78 téraflops pour le ray tracing et 320 téraflops pour les tâches liées à l'IA.

Contrairement à la RTX 3050 aussi officialisée cette semaine, qui fera office de nouvelle entrée de gamme, ce processeur graphique de pointe n'a encore ni prix ni date de sortie, mais nous en saurons davantage d'ici la fin du mois de janvier. Mais bon, vous connaissez la chanson, il devrait être bien disponible de se le procurer en raison de l'intérêt que vont lui porter les scalpers désireux d'en retirer le meilleur prix à la revente...