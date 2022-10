OlliOlli World : une version physique un peu inutile annoncée sur Switch

OlliOlli World est sorti en tout début d'année sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le titre de Roll7 diffère des deux premiers volets en s'orientant un peu plus vers l'action et la plateforme, mais toujours sur un skateboard, et il sera de retour à la fin du mois avec une édition physique.

Private Division annonce en effet qu'OlliOlli World sortira en version physique sur Nintendo Switch le 28 octobre 2022. Une occasion en or pour les collectionneurs de mettre les mains sur cet excellent titre, mais ne vous attendez pas à une cartouche à insérer dans votre console, non, les studios indiquent que « cette version physique sur Nintendo Switch contiendra une boîte avec un code pour télécharger le jeu ». Pourtant, le titre ne pèse que 3,7 Go d'après sa page eShop, il aurait très bien tenu sur une cartouche.

Seul intérêt, le prix : OlliOlli World sera vendu 19,99 € en version physique (contre 29,99 € hors promotion sur l'eShop). Pour ce prix, vous avez donc une boîte Switch et un papier avec un code de téléchargement, un procédé qui n'intéressera que les fans hardcore de la franchise ou les collectionneurs. Vous pouvez sinon retrouver des cartes eShop sur Amazon.