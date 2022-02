OlliOlli World : la star Danny Trejo sera dans le jeu

À quelques jours de la sortie d'OlliOlli World, nouveau jeu de Roll7 édité par Private Division qui fera cette fois la part belle à l'action et aux phases de plateformes, mais toujours sur un skateboard, les studios font monter la hype et annoncent qu'un célèbre acteur américain sera présent dans le jeu.

Même s'il est né à Los Angeles, Danny Trejo est le couteau suisse des réalisateurs à la recherche d'un méchant mexicain, apparu dans Heat, Desperado, Spy Kids ou encore xXx, il est connu dans le monde entier pour la franchise Machete (et pour les pubs Old El Paso). Vous l'aurez compris, Danny Trejo sera un personnage d'OlliOlli World, évoluant dans le monde étrange de Radlandia. Cette fois, il sera amical, les joueurs le croiseront au détour d'une quête secondaire, et en terminant sa mission, ils obtiendront même un objet de personnalisation spécial pour leur personnage.

La date de sortie d'OlliOlli World est toujours fixée au 8 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Vous pouvez précommander le jeu à 26,99 € chez Gamesplanet.