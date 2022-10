OlliOlli World : la seconde extension Finding the Flowzone se dévoile en vidéo

Sorti en début d'année, OlliOlli World est pour rappel un jeu de plateforme et d'action sur un skateboard, développé par Roll7 et édité par Private Division. Le titre a déjà eu droit à une première extension, VOID Riders, disponible depuis le mois de juin sur ordinateurs et consoles. Mais un second contenu additionnel est en chemin.

Les développeurs dévoilent cette semaine Finding the Flowzone, qui nous emmènera sur une île perdue de Radlandia. Aidé de Squid, Licht et du Professeur Planks, les joueurs devront récupérer des fragments de carte pour atteindre cette île, « bâtie par les dieux du skate eux-mêmes ». Il sera possible de rider sur de nouvelles zones venteuses grâce à Gail Force, la divinité du vent, et de se lancer dans un tas de nouveaux défis aériens tout en empêchant B.B. Hopper d'exploiter à ses fins ce lieu sacré.

Finding the Flowzone sera disponible le 2 novembre prochain dans OlliOlli World sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Si vous avez la Rad Edition, il sera rajouté automatiquement, sinon, il faudra débourser 9,99 €. Vous pouvez retrouver OlliOlli World Rad Edition à 40,49 € sur Gamesplanet.

