One Piece Odyssey n'a pas dit son dernier mot et sera bientôt de retour

L'an dernier, Bandai Namco sortait sur les consoles PlayStation (PS5 et PS4), Xbox Series X|S et PC un certain One Piece Odyssey, JRPG au tour par tour développé par ILCA sur lequel nous avions passé un bon moment, mais qui était loin d'être irréprochable et dont certains défauts pouvaient clairement refroidir. Il a ensuite eu droit à un DLC baptisé Reunion of Memories avant de justement se laisser doucement oublier. Du moins, jusqu'à ce lundi et l'annonce de l'éditeur d'une version Switch.

One Piece Odyssey va donc débarquer sur Switch le vendredi 26 juillet 2024 directement en édition Deluxe et inclura donc d'emblée tout le contenu déjà disponible ailleurs, à savoir le jeu de base et son extension Reunion of Memories, mais aussi des costumes (tenues de voyage, Sogeking). En plus de ça, les possesseurs de la console de Nintendo auront droit à un set d'accoutrements City of Water inspiré des habits portés à Water Seven. Reste à savoir s'ils seront proposés d'une manière ou d'une autre sur les autres plateformes, bien que ce ne serait pas une grande perte le cas échéant.

S'il faut vous rafraîchir la mémoire quant à son intrigue, voici ce qu'en dit l'éditeur :

Dans One Piece Odyssey, les joueurs prennent le contrôle des membres de l'équipage dans des phases d'exploration ou de combat au tour par tour. Après une terrible tempête, l'équipage s'échoue sur l'étrange île de Waford tandis que le Thousand Sunny est presque réduit à l'état d'épave. En explorant l'île et ses ruines antiques, ils rencontrent Adio et Lim, deux habitants de Waford. Privés de leurs pouvoirs par la mystérieuse Lim, les compagnons de Luffy vont embarquer pour de nouvelles aventures, croiser la route de nouveaux monstres et personnages conçus par Eiichiro Oda et vivre une histoire inédite où s'entrecroisent des souvenirs de leurs péripéties précédentes.

Si vous préférez de l'action pure et dure, One Piece: Pirate Warriors 4 a récemment eu droit à son Pack Aube des légendes.



