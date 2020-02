One Piece: Pirate Warriors 4, du gameplay pour Mihawk, Hancock, Baggy et Ivankov en vidéos

Vous connaissez la musique, chaque vendredi, Bandai Namco met en ligne sur sa chaîne japonaise des vidéos de gameplay de One Piece: Pirate Warriors 4. Une fois de plus, les protagonistes de la Guerre au Sommet sont à l'honneur, car après Ace, Marco et Barbe Blanche, puis les trois amiraux de l'époque Kuzan, Borsalino et Sakazuki, ce sont quatre personnages hauts en couleur que nous pouvons voir en action.

Entre les coups d'épée dévastateurs de Mihawk dans le colisée de Dressrosa, le charme pétrifiant d'Hancock, les attaques fragmentées de Baggy (qui pourra faire la course avec Capone Bege !) et les techniques sous hormone d'Ivankov, la diversité du gameplay est plus que représentée. Pour ne pas changer, voici leurs descriptions en provenance du site officiel :

Dracule Mihawk L'un des sept Capitaines Corsaires, également connu sous le nom d'Œil de Faucon. L'homme qui se tient au-dessus de tous les autres épéistes au monde. Capable de couper même un énorme navire en deux d'un seul coup d'épée. Sur Grand Line, il a détruit les 50 navires de l'armada pirate de l'équipage de Krieg à lui seul. Il dit que sa raison était de « passer le temps », montrant à quel point il est difficile de lire sa personnalité. Type d'action : Puissance Mihawk brandit une lame noire. Il peut l'utiliser pour exécuter des attaques en continu. Alors qu'il poursuit son offensive, son épée commencera à briller et il sera possible d'éliminer l'ennemi avec une puissante technique. Boa Hancock L'une des sept Capitaines Corsaires, l'Impératrice de l'île des femmes Amazon Lily et la capitaine des Pirates Kuja, alias l'impératrice pirate. Une femme d'une beauté indescriptible, toujours en train de mépriser les autres et d'agir de manière supérieure. Elle a mangé le Mero Mero no Mi et peut transformer ceux qui ont un cœur impur en pierre. Ayant succombé au sauvage et imprévisible Luffy, elle utilise sa position en tant que Corsaire pour l'aider de diverses manières. Type d'action : Technique Boa peut effectuer des attaques à longue portée en utilisant ses techniques de cœur et des attaques à courte portée, ce qui signifie que la distance n'a pas d'importance pour elle ! Sa compétence unique est sa capacité à briser les ennemis qu'elle a pétrifiés, infligeant de graves dégâts !

Baggy L'un des sept Capitaines Corsaires, également connu sous le nom de Baggy le Clown Star, il dirige une organisation proposant des pirates à la location. Lorsqu'il était apprenti pirate, il servait sur le navire de Roger, le roi des pirates, avec Shanks. Lorsque cette histoire est ressortie, après son évasion d'Impel Down, il a utilisé sa ruse pour étendre son influence, transformant rapidement sa légende en celle d'un puissant pirate. Il est très sensible à son nez. Type d'action : Technique Baggy utilise la puissance du Bara Bara no Mi pour détacher ses mains pendant qu'il se déplace. Il peut utiliser et envoyer ses mains coupées en l'air pour attaquer les ennemis, suivi d'une série de Bara Bara Senbei. Emporio Ivankov L'un des leaders de l'Armée révolutionnaire et reine du Royaume de Kamabakka (Kedétrav) sur Momoiro Island (Rose Island). Aussi connu sous le nom d'Iva. De son histoire de sauveur de nombreux pays et peuples, il est également connu comme « Le Faiseur de Miracles ». Un utilisateur expérimenté qui a mangé le Horu Horu no Mi, pouvant contrôler les hormones des gens et les modifier de l'intérieur. Il est également maître du Newkama Kenpo. Type d'action : Technique Ivankov est un utilisateur expérimenté du Horu Horu no Mi. Il gonfle son visage dans des proportions énormes en utilisant Emporio Ganmen Seicho Hormone pour améliorer temporairement sa technique Death Wink.

Rendez-vous en toute logique la semaine prochaine pour découvrir les techniques d'autres personnages de One Piece: Pirate Warriors 4, attendu le 27 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Voir aussi : One Piece: Pirate Warriors 4, un célèbre orchestre pour interpréter le thème principal du jeu en vidéo