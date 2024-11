Opera GX : une énorme mise à jour pour le célèbre navigateur Internet pour gamers

La guerre des navigateurs Internet a toujours lieu et, même s'il est impensable de détrôner Google Chrome, certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas d'Opera GX, un navigateur web dérivé d'Opera, basé sur Chromium et qui a été lancé en 2019 dans une version en accès anticipé. Oui, le navigateur s'adresse aux joueurs et s'inspire des jeux vidéo en Early Access...

Opera Software, en charge du développement, vient de dévoiler aujourd'hui « la mise à jour la plus importante » d'Opera GX depuis son lancement. Le navigateur a ainsi droit à une grosse refonte graphique et améliore l'utilisation des mods, permettant de personnaliser le design, le son et le comportement d'Opera GX. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette mise à jour :

Nouveau look pour Opera GX



L'un des changements phares de cette nouvelle version d'Opera GX est une nouvelle approche du design : plus minimaliste, inspirée des jeux vidéo, permettant aux utilisateurs de se sentir comme à la maison. Ils pourront d'ailleurs s'y retrouver encore plus facilement grâce à une amélioration de l'ergonomie. Pour mieux vous immerger dans cette nouvelle expérience Opera GX, vous pouvez découvrir dès maintenant deux de ces principaux nouveaux mods : Underwave et Tech, chacun disposant de ses propres couleurs, effets sonores et musiques. Désormais, chaque détail peut être changé pour matcher le setup, l'humeur ou le jeu !



Opera GX peut maintenant être modifié dans le moindre détail : couleurs, shaders, disposition des éléments, ou encore opacité des éléments de l'interface... tout est modulable. Toutes ces options sont compatibles avec les Mods du GX store. Une expérience de modding étendue



Les Mods ont toujours définis Opera GX. On compte 8,000 mods créés par la communauté, des mods téléchargés plus de 250 millions de fois. Pour les newbies, les mods d'Opera GX permettent de modifier le look, le son et le comportement de son navigateur : comme avec ce mod officiel basé sur Cyberpunk 2077 et en collaboration avec CD Projekt Red. Cette dernière mise à jour pousse les mods encore plus loin en permettant de personnaliser le splash screen, la police, la barre latérale ou encore les icônes de bureau tout en sauvegardant les mods en tant que presets, pour passer d'un mod à l'autre ! Mode sombre et réduction de lumière bleue



Pour les sessions longues et/ou tardives, Opera GX introduit le shader MidnightFX qui réduit la lumière bleue et ajuste le contraste des pages pour protéger les yeux de ses utilisateurs. De plus, avec le Forced Dark Mode, Opera GX peut appliquer le mode sombre à l'ensemble des pages ! NVIDIA Video Super Resolution intégré



Opera GX intègre directement pour les possesseurs de cartes graphiques NVIDIA RTX, la technologie de mise à l'échelle des vidéos de NVIDIA qui utilise l'IA. Une nouvelle interface pour de meilleures performances



Opera GX c'est plus que du style, c'est un navigateur bâti pour la performance. Propulsé par le nouveau langage de conception Multithreaded Compositor, le navigateur reste rapide et réactif, même avec de nombreux mods et personnalisations !

Vous pouvez télécharger gratuitement Opera GX à cette adresse et acheter des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.