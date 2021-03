Outriders : 2 millions de téléchargements pour la démo, un patch va être publié

La semaine dernière, People Can Fly et Square Enix ont lancé la démo d'Outriders sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S. Leur prochain jeu de type looter shooter a attiré les curieux, et les studios annoncent que la version d'essai a été téléchargée plus de deux millions de fois en une semaine.

Les développeurs sont ravis de l'engouement, et même si les retours sont mitigés, certains joueurs retournent la démo dans tous les sens, notamment pour obtenir du loot de qualité, qu'il sera possible de récupérer dans la version finale. Ce sont des choses que n'avaient pas vraiment prévu les développeurs, qui vont donc publier une mise à jour de la démo d'Outriders, corrigeant au passage certains petits soucis. Les joueurs vont ainsi prochainement pouvoir régler le motion blur et profiter d'un matchmaking plus rapide sur toutes les plateformes, et quelques soucis propres aux PC ou aux consoles seront également corrigés avec ce patch.

La mise à jour va également modifier le comportement de boss, qui étaient un peu trop puissants, et surtout, il ne sera plus possible de trouver des objets Légendaires dans les coffres, et les vendeurs ne proposeront plus d'objets Épiques en boutique. Cela ne vaudra que pour la démo, le but est d'éviter que les joueurs ne farment trop la version d'essai pour avoir un équipement bien trop puissant au lancement du jeu final.

Enfin, les développeurs indiquent qu'ils sont au courant de certains problèmes, comme la caméra qui tremble beaucoup trop pendant les dialogues, le système de couverture imprécis, l'exploitation de bugs et de triche, le matchmaking très long ou encore la disparition d'objets dans l'inventaire. Les studios annoncent qu'ils ne pourront pas corriger tous ces soucis dans la démo, mais qu'ils ne seront plus là au lancement du jeu le 1er avril prochain. Si Outriders vous intéresse, il est en précommande à 54,99 € sur Amazon en édition day one.

