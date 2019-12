Final Fantasy XIV franchit le cap des 18 millions de joueurs, de premiers détails pour le patch 5.2, Echoes of a Fallen Star

Nous vous l'avions annoncé en fin de semaine dernière, un livestream de 14h a eu lieu ce week-end du côté de Final Fantasy XIV, avec notamment la diffusion de la 56e Lettre du Producteur Live samedi matin. Voyons donc ce qui a été dit au sujet du contenu du patch 5.2, qui se nommera Echoes of a Fallen Star et paraîtra à la mi-février.

Voici ce qui a été annoncé dans les grandes lignes :

Final Fantasy XIV: The Complete Collection

25,95 € sur Amazon Nouvelles quêtes de l'épopée - Le scénario principal de Shadowbringers se poursuit, alors que le Guerrier des Ténèbres et les Héritiers de la Septième Aube continuent à découvrir les mystères du Premier Reflet ;

- Le scénario principal de Shadowbringers se poursuit, alors que le Guerrier des Ténèbres et les Héritiers de la Septième Aube continuent à découvrir les mystères du Premier Reflet ; Nouvelle série de quêtes d'amélioration d'équipement - Cette nouvelle série de quêtes se verra régulièrement mise à jour à partir de la mise à jour 5.2, et permettra aux joueurs d'obtenir des puissantes pièces d'équipement alors qu'ils découvrent les secrets des origines des Hrothgars dans la Citadelle de Bozja ;

- Cette nouvelle série de quêtes se verra régulièrement mise à jour à partir de la mise à jour 5.2, et permettra aux joueurs d'obtenir des puissantes pièces d'équipement alors qu'ils découvrent les secrets des origines des Hrothgars dans la Citadelle de Bozja ; Nouveau défi : L'Arme Rubis - Les joueurs peuvent défier l'Arme Rubis en mode Normal ou Extrême ;

- Les joueurs peuvent défier l'Arme Rubis en mode Normal ou Extrême ; Nouveau Raid : Les Harmonies d'Éden – Deuxième chapitre du Raid d'Éden qui contiendra des batailles en mode Normal et Sadique ;





Nouvelles quêtes des chroniques d'une nouvelle ère – Découvrez l'histoire derrière la série des nouvelles Armes légendaires ;

– Découvrez l'histoire derrière la série des nouvelles Armes légendaires ; Ajouts pour la restauration d'Ishgard – Du nouveau pour ce contenu communautaire multiserveur avec du contenu spécifique aux récolteurs dans le Diadème, des défis d'artisanat de haut niveau, un nouveau système de rang, et plus encore ;

– Du nouveau pour ce contenu communautaire multiserveur avec du contenu spécifique aux récolteurs dans le Diadème, des défis d'artisanat de haut niveau, un nouveau système de rang, et plus encore ; Nouvelles quêtes tribales – les Qitari propose de nouvelles quêtes pour les disciples de la terre ;

propose de nouvelles quêtes pour les disciples de la terre ; Nouveau donjon – Anamnesis Anydre peut être tentée soit avec une équipe d'amis, soit avec des PNJ grâce au système d'adjuration ;

peut être tentée soit avec une équipe d'amis, soit avec des PNJ grâce au système d'adjuration ; Ajustements des jobs, des actions PvP, mise à jour de la Nouvelle Partie +, nombreuses mises à jour pour les artisans et les récolteurs, et plus.

Pour rentrer un peu plus dans les détails, le chapitre des Chroniques d'une nouvelle ère devrait se nommer Sorrow of Werlyt en anglais, un nom encore provisoire. En plus de l'Arme Rubis, un autre défi tenu secret sera introduit, tandis qu'à partir de cette 5.2, il n'y aura désormais plus qu'un seul Donjon ajouté par mise à jour majeure, permettant aux développeurs de se concentrer sur d'autres nouveautés.

Du côté de la reconstruction d'Ishgard, le Diadème va être modifié et sera alors réservé aux récolteurs et les Disciples de la terre pourront accéder au Firmament dès le niveau 10 sans aucuns frais. Il faudra aller d'île en île pour récolter des objets, sans la crainte de se faire attaquer grâce à ce changement. En procédant ainsi, une jauge se remplira, permettant d'utiliser des Augures étheromatiques (le nom officiel en français n'a pas été donné) sur les ennemis pour augmenter la récolte. De nouveaux objets et des recettes d'expert seront ajoutés, ces dernières permettant d'acquérir de meilleures récompenses, tout comme une carte Kupo Fortune à gratter. Enfin, un système de classement servira à mettre en avant les efforts de chaque joueur dans la reconstruction.

Le dernier gros morceau concerne l'artisanat avec des modifications des actions, une fonction pour estimer l'effet de la suivante, une plus grande facilité pour « désynthétiser » les piles d'objets et le retrait des restrictions de crafting avec les Compagnies libres, dont le rang va d'ailleurs augmenter. La synthèse avec les matérias ne détruira plus l'équipement et il n'y aura plus de condition selon les classes pour ajouter des affixes.

Des améliorations pour la pêche sont aussi prévues, dont l'ajout d'un appât universel et de meilleures animations. Mais le must pour les amateurs de cette pratique, c'est l'arrivée de la pêche en mer sur un navire, avec la possibilité de faire de grosses prises si les conditions à bord sont réunies. L'ajout de nouveaux mémoquartz allagois, parapluies et parcours pour le JACTA Haute Voltige du Gold Saucer sera aussi au programme.

Plusieurs produits dérivés ont également été annoncés, à commencer par l'artbook de Shadowbringers, The Art of Reflection - Histories Forsaken, prévu pour le 12 mai 2020 et qui inclura un code pour la mascotte Dulia-Chai. Il est d'ailleurs déjà disponible en précommande contre 34,99 €. Les joueurs de l'Est pourront eux mettre les mains sur un coffret de mahjong domien avec de belles tuiles, en plus d'un tapis de jeu bien épais vendu séparément, une sacrée déclinaison de ce jeu ultra connu qui est disponible dans FFXIV depuis le patch 4.5.

Square Enix se félicite au passage d'avoir dépassé les 18 millions de joueurs enregistrés dans le monde entier et a annoncé la prochaine série de Fan Festival pour 2020-2021, une fois de plus en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Pour terminer, la mise à jour 5.18 a été datée au 24 décembre, apportant notamment comme cadeau de Noël légèrement en avance la suppression des restrictions de l'Éveil d'Éden et donnant le coup d'envoi de la Saison 14 de The Feast. Elle pourrait toutefois être repoussée pour ne pas provoquer de bugs, il faut avouer que ce serait dommage. Bref, tout roule pour Final Fantasy XIV et le contenu continue d'arriver, que demander de plus ?

Eh bien, si vous n'avez plus d'abonnement actif depuis au moins 30 jours, sachez que vous pouvez profiter gratuitement de 120h de jeu sur cinq jours consécutifs jusqu'au 14 janvier, à la nuance près que l'offre prendra fin à 23h59 (heure GMT) lors du cinquième jour. Vous pourrez donc profiter de la Fête des Étoiles du 18 décembre à 9h00 au 31 à 15h59 grâce à cette campagne de connexion.