Overwatch 2 : les nouveaux looks de Sombra et Baptiste dévoilés en vidéo

Mine de rien, les choses s'accélèrent pour Overwatch 2. Aaron Keller et son équipe ont longuement parlé récemment des changements apportés au mode PvP du jeu en ligne, et le directeur était également sur la scène du Summer Game Fest ce soir pour brièvement dévoiler les nouveaux looks de deux personnages.

Looking for me?



Baptiste and Sombra get new threads in #Overwatch2 pic.twitter.com/ZVkqQfUgy0 — Overwatch (@PlayOverwatch) June 10, 2021

Le premier, c'est Baptiste, personnage de Soutien qui a bénéficié des nouvelles technologies pour des cheveux plus soignés ainsi qu'une cape et des gants qui brillent, pour un look de médecin de guerre plus prononcé. Vient ensuite Sombra, personnage offensif, avec là encore un soin tout particulier apporté aux cheveux asymétriques et des références aux circuits électriques, brillants évidemment, sur sa tenue.

Bref, rien de bien passionnant, mais cela fera patienter les fans jusqu'à une annonce plus importante pour Overwatch 2, qui n'a toujours pas de date de sortie.

