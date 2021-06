Overwatch : le cross-play officiellement annoncé

Le cross-play devient de plus en plus un argument de vente incontournable pour les développeurs de titres multiplateformes, offrant la possibilité de jouer avec ses amis qu'importe leur console, ou même PC. Pourtant, il est difficile d'équilibrer l'expérience de jeu entre les joueurs manettes et ceux utilisant des claviers et souris, mais c'est ce que compte faire Blizzard avec Overwatch.

Aaron Keller, directeur du jeu, annonce en effet dans un court carnet des développeurs que le cross-play va prochainement être introduit dans Overwatch, permettant de réunir les joueurs sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Il faudra tout de même obligatoirement créer un compte Blizzard Battle.net et le lier à sa console pour profiter du cross-play. Aaron Keller entre dans les détails et explique que, par défaut, un groupe de joueurs PC rejoindra une partie avec d'autres joueurs PC, idem pour consoles, tandis que les groupes mixtes rejoindront eux des parties d'abord avec des joueurs PC, mais avec également parfois d'autres groupes mixtes. Cela ne concerne cependant pas le mode Compétitif d'Overwatch, le matchmaking pourra tout de même regrouper des joueurs PS4, Xbox One et Switch pour ces parties classées, mais pas question de mélanger les joueurs manettes avec les joueurs clavier + souris, pour un souci d'équilibrage bien évidemment. Il sera toujours possible de désactiver le cross-play dans les options du jeu sur consoles, mais le matchmaking ne trouvera que des joueurs de la plateforme spécifique, comme actuellement. Pour fêter ça, Blizzard offrira même un Coffre doré au lancement de la fonctionnalité, permettant de débloquer du contenu cosmétique donc au moins un élément Légendaire.

Malheureusement, la progression partagée, permettant de retrouver ses éléments cosmétiques d'une plateforme à l'autre, n'est pas attendue au même moment, mais les développeurs vont travailler sur cette fonctionnalité à l'avenir. Blizzard répond à quelques questions dans une FAQ publiée pour le moment uniquement en anglais, détaillant notamment la marche à suivre pour lier son compte Battle.net à celui de sa console. Il n'y a pour le moment pas de date quant à l'arrivée du cross-play dans Overwatch, mais son arrivée devrait être imminente. Vous pouvez retrouver le jeu en Legendary Edition à 39,99 € sur Amazon.

Dans un autre registre, les phases finales du June Joust d'Overwatch League auront lieu en cette fin de semaine, à partir de ce vendredi 11 juin à 3h00, les Européens sont ravis. Pourtant, en liant son compte Blizzard Battle.net à son compte YouTube, vous pourrez débloquer la skin Ange Overwatch League en visionnant des matchs, et Blizzard a introduit la tenue Ange de la Mort pour Fatale dans la boutique in-game, à débloquer contre 200 Jetons OWL.

