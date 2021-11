Overwatch : un Défi et une bande dessinée pour Cole Cassidy

Le cowboy d'Overwatch a récemment abandonné son pseudonyme pour retrouver son véritable prénom, Cole Cassidy, et Blizzard en profite pour mettre le pistolero sur le devant de la scène avec Sang Neuf, un évènement in-game permettant de débloquer du contenu cosmétique, dont une tenue Épique.

Pas de surprise ici, l'évènement demande de gagner 9, 18 et 27 parties afin d'obtenir une icône de joueur, un tag puis la skin Tempête de Sable pour Cassidy. L'évènement est actif jusqu'au 23 novembre prochain et les parties gagnées comptent double. Par ailleurs, regarder des streameurs Twitch jouant à Overwatch jusqu'à la même date permet de gagner jusqu'à trois tags additionnels, à condition de visionner six heures de contenu live au total.

Enfin, Blizzard s'est de nouveau associé à Dark Horse pour réaliser un comics sobrement dénommé Overwatch : Sang Neuf mettant évidemment en scène Cassidy, la bande dessinée à l'américaine est divisée en cinq parties et le premier tome est à lire gratuitement juste ici. Vous pouvez retrouver une figurine Nendoroid de Cole Cassidy à 49,99 € sur Amazon.

