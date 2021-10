Overwatch : le nouveau nom du cowboy dévoilé, adieu Jesse McCree

À la création d'Overwatch, les développeurs ont imaginé un cowboy armé d'un revolver, personnage très classique pour un jeu de tir, et ils lui ont donné le nom de Jesse McCree, en référence à un lead designer du même nom chez Blizzard. Problème, cet homme est au cœur des affaires qui entachent le studio, il a été mis à la porte et Blizzard a décidé de changer le nom du cowboy.

Bien évidemment, cela ne résout pas les problèmes internes, mais les développeurs touchés directement ou indirectement par les déboires de Jesse McCree n'auront plus à identifier le cowboy à cette personne. Et le studio dévoile aujourd'hui le nouveau nom du personnage : Cole Cassidy. Un prénom commun et un nom en référence au célèbre Butch Cassidy, l'esprit Far West est bien conservé, il faudra maintenant appeler le pistolero par ce nom, les développeurs partagent d'ailleurs une petite histoire d'introspection, histoire de justifier dans le lore cette nouvelle identité tout en faisant écho aux changements internes chez Blizzard :

La première chose qu'un renégat perd, c'est son nom, et celui-ci a abandonné le sien il y a longtemps. Fuir son passé signifiait se fuir lui-même, et chaque année qui passait ne faisait qu'élargir le fossé entre ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu. Mais dans la vie de chaque cowboy, il arrive un moment où il doit s'arrêter et prendre position. Pour rendre ce nouvel Overwatch meilleur - pour faire les choses correctement - il devait être honnête avec son équipe et lui-même. Le cowboy qu'il était chevaucha vers le soleil couchant, et Cole Cassidy fit face au monde à l'aube.

Cole Cassidy devrait avoir droit à un nouvel arc narratif dans les prochains mois et il sera introduit dans Overwatch le 26 octobre prochain avec une mise à jour. Cela ne concernera que son identité, pour le gameplay et le design, il faudra patienter jusqu'au lancement d'Overwatch 2. Vous pouvez retrouver une figurine de Cole Cassidy à 20,86 € sur Amazon.