Overwatch League : 1 000 $ d'amende pour deux joueurs ayant écrit des insultes dans le chat en direct

Vous le savez déjà, les matchs de l'Overwatch League vont désormais se jouer uniquement en ligne jusqu'à la fin de la saison, les joueurs sont actuellement confinés dans leurs gaming houses pour s'entraîner et disputer les parties officielles en ligne le week-end. Hier matin se tenait la rencontre opposant les Los Angeles Valiant aux San Francisco Shock, qui sont pour rappel les champions en titre, et les joueurs se sont un peu lâchés.

Pour assurer le bon déroulement des parties, le chat textuel est activé, bien pratique pour demander une pause technique, mais parfois, les observateurs de Blizzard affichent les discussions sur le stream. L'occasion de voir des échanges cordiaux en fin de matchs, mais également des messages un peu plus... insolites. Comme le montre les captures d'écran partagées par un internaute, Jung-Won « Lastro » Mun (LA Valiant) et Dong-Jun « Rascal » Kim (SF Shock) ont écrit, sans raison si ce n'est la volonté de rigoler un peu, les mots « sex » et « big dick » dans le chat, avant d'être rappelés à l'ordre par leurs coéquipiers. Mais le mal était fait, et Blizzard a rapidement appliqué la sanction pour ce genre de propos tenus dans un match de ligue officiel : Lastro et Rascal ont donc écopé de 1 000 $ d'amende chacun. Ce qui fait cher la blague.

Concernant l'Overwatch League, la compétition suit son cours du mieux possible, Paris Eternal a pris sa revanche contre les Houston Outlaws en leur infligeant un 3-1, et les matchs reprendront dès ce samedi 11 avril, à 10h00, avec Hangzhou Spark contre Chengdu Hunters, tandis que Paris Eternal affrontera encore une fois Philadelphia Fusion le même jour, mais à 22h00.

